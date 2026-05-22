Bonificación de combustible, apoyo específico... Los principales anuncios del gobierno sobre la ayuda al surtidor

Dos meses después de los primeros ataques estadounidenses en Irán, el gobierno francés no se engaña pensando que la crisis en Oriente Medio terminará “para durar”. En una inusual conferencia de prensa de gran envergadura este jueves 21 de mayo, Sébastien Lecornu y su gobierno anunciaron 710 millones de euros en nuevas ayudas para hacer frente al aumento de los precios del combustible.

El conflicto en Oriente Medio ha provocado un bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado. Esto está provocando que los precios del combustible se disparen y encareciendo los materiales derivados del petróleo, como el plástico. Inflación que también aumenta los intereses de la deuda pública, mientras el gobierno quiere mantener el déficit en el 5% del producto interior bruto (PIB). Para proteger las cuentas públicas y al mismo tiempo apoyar la actividad, Matignon rechaza cualquier reducción de impuestos y recurre a ayudas muy específicas.

Principales nuevas medidas: apoyo a la ayuda a domicilio pero también la duplicación de las bonificaciones de combustible pagadas por el empleador. Los primeros se beneficiarán de un “revalorización sostenible de (sus) derechos de kilometraje, que representa alrededor de 20 céntimos por litro de gasolina”el equivalente a 200 euros adicionales al año para un profesional que recorre 10.000 km al año. Los ayudantes a domicilio también podrán reclamar un nuevo “Programa social de arrendamiento de vehículos” equiparse con un vehículo eléctrico.

En cuanto a la prima patronal de carburante, que está exenta de cotizaciones y del IRPF, se duplicará su cuantía máxima, pasando de 300 a 600 euros. Al mismo tiempo, se simplificarán sus condiciones de acceso.

El gobierno también aumentará los subsidios de viaje para los funcionarios que utilicen sus vehículos personales como parte de su servicio. “Vamos a incrementar los gastos de viaje (…) entre el 1 de junio y el 31 de diciembre, con un incremento que supondrá el equivalente a aproximadamente 0,20 euros por litro de combustible” para el “funcionarios públicos cuyas funciones requieran viajes regulares al terreno”precisó el ministro de Acción y Cuentas Públicas, David Amiel, citando como ejemplo “profesores de reemplazo”, “la AESH” O “Personal del hospital que debe viajar como parte de su misión”.

También se prorrogan por un periodo de tres meses las ayudas para la compra de combustible a pescadores y agricultores. son respectivamente “De 30 a 35 céntimos de euro por litro de diésel” para los pescadores según “el marco definido por la Comisión Europea”y “15 céntimos por litro de RNB para los agricultores”detalló el portavoz del gobierno y agregó que, no obstante, esta ayuda ahora sería “ tanto como sea necesario ».

En cuanto a los taxistas, a partir del 1 de octubre se beneficiarán de una ayuda a la compra de hasta 5.500 euros para un vehículo eléctrico. Esta ayuda, que existirá durante “duración de al menos tres meses”estará reservado a los vehículos eléctricos. “reunidos dentro del Espacio Económico Europeo”especificó Philippe Tabarot, ministro de Transportes

Si Sébastien Lecornu espera que la economía mundial vuelva a la normalidad lo antes posible entre “verano y otoño”el Ministro de Cuentas Públicas David Amiel aseguró que “La guerra no crea excedentes” de ingresos fiscales “para el estado”. “Entre el 1 de marzo y el 20 de mayo, (…) tenemos un aumento de 10 millones de euros en ingresos relacionados con el combustible”en comparación con el mismo período de 2025, porque el aumento de los precios se ve parcialmente compensado por una caída en los volúmenes comprados, explicó.