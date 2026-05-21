“Cuando el odio se adorna con los adornos de la justicia”

Hay momentos que revelan más sobre las sociedades que los propios políticos. Momentos donde la pregunta ya no es sólo de una persona, sino de en qué nos hemos convertido y de los límites morales a los que hemos renunciado silenciosamente, creyendo que triunfaremos.

La reacción suscitada por la hospitalización de Rached Ghannouchi, figura del Islam político en Túnez, reveló algo profundamente preocupante: un júbilo enfermizo ante el sufrimiento de un adversario. Ya no estamos en desacuerdo con un hombre controvertido, sino en una celebración de la debilidad humana. Como si algunas personas ya no vieran a un ser de carne y hueso, sino a un enemigo cuyo sufrimiento hay que saborear.

Que se diga claramente, sin ambigüedades: sí, nos oponemos al proyecto intelectual y político de Rached Ghannouchi. Sí, lo consideramos como un proyecto teológico-político conservador, regresivo, basado en una referencia religiosa incompatible con los principios del Estado civil moderno, la igualdad plena, la libertad de conciencia y la separación efectiva entre religión y política. En sus obras dedicadas a “democracia islámica”a “Libertades en el Estado Islámico” o incluso a “La mujer entre el Corán y la realidad musulmana”trató constantemente de hacer de la religión una referencia superior para la sociedad y para la legislación.

Rechazamos cualquier concepción que haga depender los derechos de las mujeres de una interpretación religiosa, cualquier visión que coloque la sharia por encima de la voluntad popular soberana, cualquier discurso que someta las libertades a una autoridad doctrinal o teológica, cualquier intento de reintroducir el poder político dentro de un marco religioso. Gran parte de las tragedias que han vivido nuestras sociedades provienen precisamente de este deseo de transformar la religión en un proyecto de gobierno y la política en una extensión de las creencias.

Pero nuestra oposición a este proyecto no significa que aceptemos transformar la prisión en un instrumento de venganza política o moral. Hay una diferencia fundamental entre luchar contra un proyecto político y querer destruir a quien lo lleva a cabo. Rached Ghannouchi tiene una gran responsabilidad política en uno de los períodos más difíciles de la historia reciente de Túnez. Apoyó alianzas desastrosas. Ha contribuido a producir un panorama político confuso y frágil. Su movimiento hizo la vista gorda ante los excesos autoritarios mientras ocupaba un lugar dominante en el aparato estatal.

Pero responsabilizar a un solo hombre por un período completo no es un acto de justicia. También es una manera para que toda una sociedad escape de su propia responsabilidad. Ennahdha (el partido que fundó y presidió, nota del editor) no gobernó solo. Muchos demócratas, progresistas y liberales participaron en coaliciones, apoyaron compromisos y compartieron decisiones antes de afirmar que todo era responsabilidad de Ghannouchi. Debe hacerse una distinción clara entre responsabilidad política y responsabilidad penal.

La responsabilidad política se sanciona en las urnas, en el debate público y en el juicio de la historia. La responsabilidad penal requiere actos específicos, pruebas tangibles y un juicio justo. El fracaso político no se convierte automáticamente en un crimen. Los errores de juicio no constituyen un registro legal. Las malas alianzas no justifican el encarcelamiento.

Ghannouchi también es criticado por su autoritarismo dentro de su propio partido. ¿Pero desde cuándo esto constituye un delito? El déficit democrático dentro de un partido es principalmente una cuestión política y organizativa interna. En todo el mundo, líderes políticos ambiciosos buscan mantener su poder y el control de sus aparatos partidistas. Puede ser autoritario, oportunista o narcisista. Sólo se convierte en delito cuando hay corrupción, violencia, fraude electoral o fuerza contra las instituciones.

El problema más grave hoy tal vez no sea el propio Ghannouchi, sino la idea que poco a poco se está afianzando de que el odio colectivo es suficiente para producir convicción. En un estado de derecho, nadie debería ser encarcelado simplemente porque el imaginario colectivo lo odia o lo transforma en un símbolo del mal.

Pero querer ver a un hombre tras las rejas sin una demostración rigurosa tiene menos que ver con la justicia que con el deseo de castigo. El día que el que odiamos se convierte automáticamente en culpable, la presunción de inocencia desaparece y con ella la idea misma de justicia. Una de las contradicciones más llamativas es que algunos de quienes denuncian la dimensión reaccionaria y religiosa del proyecto de Ghannouchi hacen la vista gorda ante otros sistemas o movimientos basados ​​en referencias teológico-políticas similares.

En otras regiones del mundo árabe o de Oriente Medio, los ataques a las libertades, al control de las mujeres o a la hegemonía del discurso religioso en la sociedad son tolerados, incluso justificados, siempre y cuando estos actores se presenten como fuerzas de “resistencia”, que luchan contra el imperialismo o la oposición a Occidente. Como si un proyecto teocrático de repente dejara de ser reaccionario en cuanto ocupa otra posición geopolítica. El conservadurismo religioso se condena aquí y se excusa en otros lugares. El discurso teológico se vuelve peligroso entre un adversario político, pero “cultural” o “resistente” entre otros.

Es fácil defender a alguien que se parece a nosotros. Es fácil exigir derechos para aquellos a quienes amamos. La verdadera prueba comienza cuando la injusticia golpea a alguien contra quien luchamos políticamente. Defender el derecho de Rached Ghannouchi a un juicio justo no significa exonerarla. Rechazar su humillación no significa adherirse a su proyecto político.

Esto significa simplemente que nos negamos a convertirnos, a nuestra vez, en instrumentos de una lógica de persecución. Una libertad que excluye a los adversarios no es libertad.

La justicia reservada a los amigos no es justicia. Y los derechos humanos que terminan donde comienza el odio ya no son derechos humanos. Esto es tanto más grave cuanto que la cuestión de la independencia de la justicia en Túnez está hoy profundamente planteada. Desde el 25 de julio de 2021, fecha en la que Kaïs Saïed concentró poderes en sus manos y suspendió el orden constitucional, muchos tunecinos ya no ven ciertos procedimientos judiciales como simples procedimientos judiciales, sino como la extensión del poder ejecutivo contra sus adversarios políticos.

¿Existe todavía un sistema de justicia verdaderamente independiente? ¿Se procesa a los opositores por crímenes… o por su oposición política? Todo esto no significa que Rached Ghannouchi se hubiera convertido de pronto en una figura a defender políticamente. Nuestro desacuerdo con su proyecto sigue siendo total. Pero hoy, el principal peligro ya no es sólo el Islam político. Es un sistema que convierte la oposición en un delito, una opinión en una acusación y una publicación de Facebook en un caso judicial. Los tunecinos lucharon para que ningún ciudadano fuera encarcelado por sus ideas o su afiliación política. Lo que está sucediendo hoy constituye un retroceso histórico. Por eso el conflicto central enfrenta ahora a todos aquellos que rechazan el autoritarismo contra un poder que amenaza la existencia misma del campo democrático.

El problema no es que Ghannouchi sea viejo o esté enfermo, como si la edad o la enfermedad pudieran borrar responsabilidades políticas. Cualquiera que haya participado en prácticas autoritarias o en la destrucción del proceso democrático debe rendir cuentas. Pero una cosa es la justicia y otra el deseo de venganza. Hoy no estamos viviendo un proceso de justicia transicional basado en un poder judicial independiente e instituciones democráticas sólidas. Vivimos en un clima donde los juicios y las cárceles se convierten en instrumentos de neutralización política.

Rechazar los juicios por venganza no significa exonerar a nadie. Esto significa simplemente permanecer apegados a una idea fundamental: no hay justicia sin independencia del poder judicial, ni dignidad colectiva en una sociedad que acepta que las cárceles se conviertan en instrumentos de venganza política. En última instancia, hoy no juzgamos sólo a Ghannouchi. Ésta es nuestra propia idea de justicia.