Juicio de Sarkozy-Kaddafi: sentenciado a 5 años de prisión, Nicolas Sarkozy será encarcelado

Publicado el 25 de septiembre de 2025 a las 2:24 p.m.

Actualizado el 25 de septiembre de 2025 a las 5:53 p.m. Lectura: 1 min.







El ex presidente Nicolas Sarkozy irá a prisión. Este jueves 25 de septiembre, fue sentenciado a cinco años de prisión con una orden de depósito diferido, acompañado por la ejecución provisional, para la asociación de delincuentes en el financiamiento libio de su campaña electoral de 2007 el jueves.





Leer también> Siga las reacciones en vivo después de la condena de Nicolas Sarkozy





Esto significa que la fiscalía se convocará dentro de un mes, lo que significará su fecha de encarcelamiento. Una posible llamada no sospechará esta medida de seguridad. “Está invitado a presentarse a la Oficina del Fiscal Nacional Financiero, que establecerá la fecha de su encarcelamiento para permitirle organizar su vida profesional”dijo Nathalie Gavarino, presidenta de la corte. Ella también insistió en el “Severidad excepcional de los hechos” cometido por Nicolas Sarkozy, de “Naturaleza para alertar la confianza de los ciudadanos”.





El presidente del tribunal también consideró que“Como ministro, presidente de la UMP”Nicolas Sarkozy tuvo entre 2005 y mayo de 2007, la fecha de su adhesión al Elysée, “Dejó a sus colaboradores cercanos y seguidores políticos, en los que tenía autoridad y quién actuaba en su nombre”. solicitar a las autoridades libias “Para obtener o intentar obtener apoyo financiero en Libia con el fin de obtener fondos de campaña”.





El ex jefe de estado también fue sentenciado a una multa de 100,000 euros, así como la prohibición de ocupar un servicio público e inelegibilidad, todo por un período de cinco años.









Sin embargo, Nicolas Sarkozy puede presentar una apelación contra su próximo encarcelamiento, o pedir que se beneficie de la libertad condicional, con 70 años. Incluso en caso de apelación, el sexto presidente de la Vmi La República Francesa (2007-2012), condenada en este juicio por la Asociación de Criminales y ya condenado definitivamente en el caso de escucha, será encarcelado en las próximas semanas.





Sarkozy afirma su inocencia y atraerá





Al salir de la cancha, Nicolas Sarkozy compareció ante los medios de comunicación y golpeó su inocencia. Hay “No hay fondos ilegales de mi campaña, sin enriquecimiento personal. Soy inocente, es un escándalo”él repitió como puedes ver En el video en la parte superior del artículo.





“Y si absolutamente quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero mi cabeza alta”luego se lanzó.









El ex presidente de la república dijo que quería apelar su condena: “Lucharé hasta mi último aliento para demostrar mi completa inocencia. Por lo tanto, el odio definitivamente no tiene límites”.





“Aquellos que me odian en este punto piensan que me humillan. Lo que humillaron hoy es Francia”concluyó.





Al final de la declaración de su esposo, Carla Bruni intentó eliminar el capó del micrófono MediaPart. Como recordatorio, el asunto libio fue revelado por el sitio de investigación en 2011.



