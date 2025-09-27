Aviones rusos: Estados Unidos promete “defender cada centímetro del territorio de la OTAN”

Publicado el 23 de septiembre de 2025 a las 9:05 am

actualizado el 23 de septiembre de 2025 a las 9:50 am Lectura: 2 min.







Estados Unidos prometió el lunes 22 de septiembre para defender “Cada centímetro del territorio de la OTAN”Durante un Consejo de Seguridad de la ONU convocado por Estonia después de la incursión de los aviones rusos en su espacio aéreo, el tercer incidente en diez días dirigido a los países vecinos de Rusia.





“Como presidente Trump y Estados Unidos” intentar “Poniendo esta guerra insoportable entre Rusia y Ucrania, esperamos que Rusia busque medios de desescalación, y no tome el riesgo de una extensión del conflicto”lanzó al nuevo embajador de los Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz. “Rusia debe poner fin con urgencia a este comportamiento peligroso”dijo de nuevo.





Poco antes de esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, reclamada por Tallin, el Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, leyó un texto respaldado por alrededor de cincuenta países aliados, también exigiendo que Moscú termine. “Provocaciones y amenazas” contra sus vecinos.









“Las acciones irresponsables de Rusia no son solo una violación del derecho internacional, sino también una escalada desestabilizadora que une a la región con un conflicto más que cualquier otro momento en los últimos años”dijo. El viernes, tres aviones de combate rusos ingresaron al espacio aéreo de Estonia y se quedaron allí durante doce minutos. Moscú negó cualquier violación.





“Rusia elige la escalada y la provocación”





Este incidente ocurre unos días después del paso de alrededor de veinte drones rusos en el espacio aéreo polaco, tres de los cuales habían sido sacrificados. Rumania también ha denunciado el robo de un dron ruso sobre el país.





“En diez días de la tercera vez que Rusia ha violado el espacio aéreo de la Unión Europea y la OTAN. Esta última incursión no deja espacio para duda: Rusia elige la escalada y la provocación”también juzgó al embajador francés asistente en la ONU, Jay Dharmadhikari.





El subsecretario general de la ONU para Europa, Miroslav Jenca, ha llamado “Todas las partes preocupadas por actuar responsables, usar todos los canales disponibles y tomar medidas de inmediato para calmar las tensiones y prevenir nuevos riesgos para la seguridad regional”.









Durante el incidente del espacio aéreo de Estonia, los cazadores F-35 F-35 italianos adjuntos a la Misión de Apoyo de Defensa Aérea de la OTAN en los estados bálticos, así como los aviones suecos y finlandeses, fueron enviados para interceptar aviones rusos.





Enfrentados con los elementos reunidos por Estonia y sus aliados, el embajador ruso adjunto, Dmitry Polyanskiy, aseguró que “Como siempre, no hay evidencia, si no la histeria rusofóbica que emana de Tallinn”. “Los dispositivos rusos no han descartado la ruta acordada y no ingresaron al espacio aéreo estonio. Su trayectoria tuvo lugar sobre las aguas neutrales del Mar Báltico»él golpeó.





Relaciones deterioradas entre Trump y Putin





La reunión del lunes el lunes en las Naciones Unidas ha sido la primera reclamada por Estonia por 34 años de membresía en la ONU de este país, también miembro de la Unión Europea y la OTAN, un ferviente partidario de Ucrania.





Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos participaría en la defensa de Polonia y los países bálticos si Rusia intensificó su actividad militar en la región.





Las relaciones a veces amigables entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso Vladimir Putin parecen haberse deteriorado, este último continuó su invasión de Ucrania a pesar de los esfuerzos de paz realizados por el líder estadounidense.





Después de una visita oficial al Reino Unido el jueves, Donald Trump dijo que Vladimir Putin lo tenía “Realmente déjate ir” Al continuar la guerra, que ahora está en su cuarto año.