JO-2026: Los rusos serán admitidos bajo una bandera neutral, como durante los juegos de París

Publicado el 19 de septiembre de 2025 a las 9:24 p.m. Lectura: 2 min.







Al igual que en los Juegos de París el año pasado, el Comité Olímpico Internacional autorizó este viernes 18 de septiembre, participación en los Juegos Olímpicos en Milán-Cortina de atletas rusos y bielorrusos bajo pancarta neutral y condiciones estrictas, lo que sugiere una presencia mínima.





“La Comisión Ejecutiva adoptará exactamente el mismo enfoque que el adoptado en París”anunciado a la prensa, el nuevo presidente del COI, Kirsty Coventry, es decir, la posibilidad de competir bajo una bandera neutral, de manera individual, siempre que no tenga conexión con el ejército y no haya apoyado públicamente la invasión de Ucrania.





La magnitud de su delegación ahora depende de las federaciones internacionales, responsables del proceso de calificación y que continúen para que algunos prohíban a los rusos y bielorrusos de sus competiciones mientras la guerra continúe.









Observado durante meses, la decisión de la Comisión Ejecutiva no es una sorpresa, ya que Kirsty Coventry había contribuido a la adopción del sistema elegido en París, y aún insistió en la necesidad del deporte el viernes “Reúna el mundo en una competencia pacífica”.





Fue ” esperado “estimado en Telegram, el ministro de deportes ruso, Mikhail Degtiariov, saludo “El enfoque medido del presidente del COI”según lo cual “Los conflictos militares no pueden servir como un pretexto para la división del deporte, porque hay muchos en el mundo y están involucrados varios países”.





Diez años sin bandera rusa





La escasa presencia de los rusos y los bielarusos en la capital francesa había satisfecho al organismo olímpico, que quería reunir a los deportistas de sus 206 comités nacionales mientras evitaba un boicot de Ucrania y sus aliados más cercanos.





Una importante nación deportiva, Rusia, ha sido privada de sus colores desde 2016 en el ámbito olímpico, primero debido al escándalo de dopaje orquestado por el estado desde 2016, lo que le valió competir bajo la bandera olímpica (2018), entonces el del Comité Olímpico ruso (2021 y 2022).





Y apenas los Juegos Olímpicos de Invierno cerrados de Beijing, en febrero de 2022, el ejército ruso invadió Ucrania con el apoyo de Bielorrusia, lo que provocó una serie de sanciones deportivas a la medida de indignación occidental frente a esta invasión.









Rusia y Bielorrusia han sido privados de competiciones internacionales en su suelo y sus banderas, himnos y funcionarios han sido prohibidos por el deporte global desde entonces. En cuanto a los atletas, primero fueron excluidos “Por su protección”según el COI, antes de ser reintegrado gradualmente desde marzo de 2023.





Para los Juegos Olímpicos en París, el cuerpo olímpico había establecido condiciones tan estrictas: filtrarse aguas arriba, ausencia en la mesa de medallas, sin desfile en el Sena durante la ceremonia de apertura: que la delegación de “Atletas individuales neutrales” Resultó ser particularmente discreto.





El obstáculo de las calificaciones





Sin embargo, queda por ver qué consecuencias las federaciones de invierno extraerán de la decisión del CIO, ya que algunos han mantenido una exclusión total de los rusos. Comenzando con la Federación Internacional de Ski (FIS), cuyas disciplinas representan más de la mitad de los podios olímpicos de invierno.









La Federación Internacional de Biatlón (IBU) está en la misma línea, al igual que la instancia mundial de Luge (FIL), que organizó una encuesta anónima entre sus atletas que revelan “Sus preocupaciones en términos de seguridad, cuotas olímpicas, cumplimiento de las regulaciones anti -dopaje y de equidad” En caso de regreso ruso.





La organización que rige el patinaje (ISU), por otro lado, abrió un camino cercano a la calificación para los Juegos Olímpicos, pero a la velocidad de un posible competidor por nación y por categoría, sin relevos o prueba por equipo.





Las competiciones se encontrarán lo que sucede al revés, en particular en el patinaje artístico, donde los rusos, la nación más medalla en la historia olímpica, habían colocado en los Juegos de Beijing en 2022 dos tándems en el podio de la pareja de la pareja, y ganaron el oro y el dinero de la prueba femenina individual, marcada por la descalificación de su joven prodigio, Kamila Valieva.