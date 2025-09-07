Jackpot para el RN, el primer beneficiario de las fiestas a las fiestas, la reconquista pierde mucho





Menos de dos años desde las elecciones presidenciales, el RN llena sus fondos. Rançon, desde su impulso hasta las últimas elecciones legislativas, la manifestación nacional recibirá este año 14.8 millones de euros en ayuda pública para los partidos políticos, convirtiéndose por primera vez en el principal beneficiario de este sistema, frente al campo presidencial y la PS. Más de un año después de las elecciones, y ahora que todas las apelaciones han sido purgadas por el Consejo Constitucional, los partidos políticos finalmente podrán recibir su vencimiento: poco más de 64 millones de euros para el año 2025, según un decreto publicado este sábado 6 de septiembre en la “revista oficial”.









Una suma distribuida de acuerdo con el número de votos en la primera ronda de las elecciones legislativas y el número de parlamentarios. La capacitación que ha excedido la barra del 1 % de los votos en al menos 50 distritos electorales en 2024 debe recibir 1,61 euros por voz, según la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiación Política. Las partes también reciben 37,200 euros por senador y por diputado.





El RN toca el premio mayor





Dos criterios que benefician completamente al RN, con un total de 14,800,159 euros en ayuda pública (contra menos de 10.2 millones el año pasado). El movimiento lejano, así, destruye la coalición presidencial (Renacimiento, Modem y otros), que regate de 19.5 a 11.3 millones de fondos públicos, perdiendo al pasar la ganancia inesperada de Edouard Philippe, Horizons, que recupera 3 millones en su propia etiqueta.





En el tercer paso del podio, el Partido Socialista regresa desde lejos y ve su subsidio saltar de 4.7 a 7.9 millones, gracias al acuerdo sellado el año pasado con las otras partes izquierdas bajo la bandera del nuevo frente popular. Una alianza de la cual la rebelde Francia, por otro lado, paga el precio, ya que su ayuda se derrite de 7.9 a menos de 6.7 millones de euros, mientras que los de los ecologistas (3.5 millones) y el Partido Comunista (2.1 millones) son generalmente estables.









Reconquest pierde el 85 % de sus fondos





Otros perdedores de votación, los republicanos ven que su dotación cae de 9.5 a 7.4 millones, en gran parte por su culpa: más de un millón de euros se retiran por el incumplimiento de Parity-LR, habían presentado el doble de candidatos que los candidatos.





Si casi todas las partes (con la excepción de PS y LFI) fueron penalizadas como tales, la palma va al UDR de Eric Ciotti, privada de más de 1.3 millones de euros por haber apoyado cinco veces más hombres que mujeres (52 hombres y 11 mujeres), y que, por lo tanto, deben estar satisfechos con 600,000 euros este año.





Aún más espectacular, la capacitación de reconquistas de Eric Zemmour pierde casi todos sus fondos (de 1.5 millones a 200,000 euros), debido a la paridad, pero especialmente debido a su debacle en las elecciones legislativas.





La clasificación de la ayuda pública en 2025



