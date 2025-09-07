En Londres, 67 personas acusaron por demostrarse a favor del grupo de acción de Palestina

Publicado el 26 de agosto de 2025 a las 9:34 p.m.

actualizado el 27 de agosto de 2025 a las 11:07 am Lectura: 1 min.







La policía metropolitana de Londres acusó a 67 personas por mostrar su apoyo al grupo prohibido Palestine Action, anunció el martes 26 de agosto.









El acusado comparecerá ante el tribunal en varias fechas en octubre y enfrentará una sentencia máxima de seis meses de prisión si son declarados culpables, dijo la policía metropolitana.





Grupo terrorista





El gobierno británico prohibió la acción de Palestina como un grupo terrorista en julio tras los actos de vandalismo cometidos en una base de la Fuerza Aérea Real.





Más de 700 personas han sido arrestadas, principalmente durante las manifestaciones, desde que el grupo fue declarado ilegal bajo la ley de 2000 sobre terrorismo.









La policía dijo que se presentaron acusaciones contra 64 personas en relación con manifestaciones organizadas en el centro de Londres dos veces el mes pasado. Estas acusaciones se agregan a las presentadas contra otras tres personas anunciadas a principios de este mes.