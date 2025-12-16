Israel podrá competir, ya hay tres boicots (España, Irlanda, Países Bajos)





Primeras tensiones en torno a la edición de Eurovisión 2026 tras la apertura de la competición a Israel. Los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) votaron el jueves 4 de diciembre a favor de nuevas normas que permitan la participación de todos: Israel podrá así, si lo desea, participar en la edición de 2026 en Viena (Austria). Una decisión que desencadenó inmediatamente anuncios de boicot. Tras la edición de 2024, la guerra de Gaza vuelve a entrar en el concurso de canto.





• Francia confirma su participación en Eurovisión





Francia confirmó este viernes 5 de diciembre su participación en Eurovisión 2026 y su apoyo a la presencia de Israel en el certamen musical. El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, se felicitó en un mensaje el “que Eurovisión no cedió a las presiones y que Francia contribuyó a evitar un boicot a Israel en este foro”.









“Pido un rechazo categórico al oscurantismo promovido por los partidarios del boicot en los teatros y en las universidades. ¿Deberíamos, en contraposición a la política gubernamental, llevar la estupidez hasta el punto de prohibir las novelas de David Grossman, las películas de Amos Gitaï, los conciertos de Avishai Cohen y Daniel Barenboïm? »añadió.





• “Unos cinco países” boicotearán la competición





Se espera que unos 35 países participen en la próxima edición de Eurovisión en mayo de 2026, mientras que“alrededor de las cinco” Los países planearon boicotear la competencia después de la decisión de permitir la participación de Israel, dijo el director del evento, Martin Green. “Realmente espero que estas pocas emisoras que sienten que no podrán estar presentes el próximo año regresen en 2027”añadió.





Las emisoras de los Países Bajos, Irlanda, España y Eslovenia ya han anunciado que no participarán en Eurovisión en 2026. La emisora ​​holandesa Avrotros estimó que su “la participación no era compatible con (sus) valores públicos fundamentales”. En Dublín, el grupo audiovisual público irlandés RTE explicó que había tomado esta decisión “dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que continúa poniendo en peligro la vida de tantos civiles”.





“RTVE anunció la retirada de España de Eurovisión tras las votaciones celebradas hoy durante el 95mi Asamblea General de la UER en Ginebra, que concluyó con la retención de Israel »indicó por su parte en un comunicado de prensa la cadena pública de este país que se sitúa a la cabeza de la oposición a la participación de Israel en el famoso gancho radiofónico. “Seguimos pidiendo un boicot deportivo y cultural a cualquier evento en el que Israel participe con su bandera, como es el caso de Eurovisión”declaró el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun.









La directora de la televisión pública eslovena RTVSLO, Natasa Gorscak, confirmó que Eslovenia no participará “En absoluto” en la competición de 2026. En las próximas horas podrían anunciarse otros boicots, como el de la emisora ​​islandesa RUV, que anunció una decisión el 10 de diciembre.





• Israel feliz de poder participar





Los votantes reunidos en la sede de la UER en Ginebra (Suiza) aprobaron el jueves “una serie de modificaciones” del famoso telegancho, “destinado a fortalecer la confianza, la transparencia y la neutralidad del evento”haciendo así “elegible” todos los miembros que deseen participar en el concurso, anunció la organización en un comunicado de prensa. “Una gran mayoría de los miembros coincidieron en que no era necesario realizar una nueva votación sobre la participación” de Israel y que la edición de 2026 “debería haber ido según lo planeado”añadió.





Israel “merece estar representado en todos los escenarios del mundo”declaró el presidente israelí, Isaac Herzog, celebrando esta decisión. “Estoy feliz de que Israel vuelva a participar en Eurovisión. (…)y espero que esta competencia siga siendo un evento que promueva la cultura, la música, la amistad entre naciones y el entendimiento cultural transfronterizo”.escribió Isaac Herzog. “Gracias a todos nuestros amigos que defendieron el derecho de Israel a seguir contribuyendo y compitiendo en Eurovisión”añadió.





“Me avergüenzo de estos países (que boicotean) »comentó lacónicamente el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar.









• La dirección del evento insiste en su carácter “apolítico”





Martin Green insistió en el carácter apolítico de Eurovisión. “No son los gobiernos los que participan en Eurovisión, sino las emisoras públicas y los artistas”subrayó.





