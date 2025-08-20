República Democrática del Congo: un proyecto para un acuerdo de paz compartido con la RDC y el grupo armado M23

Publicado el 17 de agosto de 2025 a las 2:54 p.m. Lectura: 1 min.







Se compartió un plan para el acuerdo de paz con el Grupo Armado M23 y la República Democrática del Congo (RDC), antes de la reanudación de las conversaciones de paz en unos pocos días, dijo un funcionario de Qatari el domingo 17 de agosto de hecho negociaciones.





“Se compartió un Proyecto de Acuerdo de Paz con ambas partes” En el conflicto, dijo el funcionario que dijo que el mediador de Qatar se estaba preparando para “Dando la bienvenida a un gran ciclo de negociaciones en Doha”que debería comenzar en unos días.





La RDC y el M23 firmaron una declaración de principios en Doha el 19 de julio, en la que reafirmaron las dos partes “Su compromiso con un alto el fuego permanente”a raíz de la firma de un acuerdo de paz entre la RDC y Ruanda en Washington a fines de junio.





Como parte de este Acuerdo, las dos partes acordaron desarrollar un conjunto de medidas, incluido un mecanismo de intercambio de prisioneros, antes de comenzar las negociaciones formales el 8 de agosto para que se firmara un acuerdo de paz global a más tardar el 18 de agosto.









Pero en el terreno, la violencia continúa y ha ganado intensidad desde el 8 de agosto en el área de la localidad de Mulamba, en la provincia oriental de Kivu, donde la línea delantera ha sido relativamente estable desde marzo.





El ejército congoleño acusó el martes al grupo M23 apoyado por Ruanda de haber liderado “Múltiples ataques” Contra sus posiciones en el este del país, amenazando el alto el fuego frágil obtenido por la mediación estadounidense y qatarí.





Más de dos millones de desplazados





Un alto funcionario estadounidense reconoció las dificultades, pero minimizó las preocupaciones sobre la supervivencia del alto el fuego.









Desde su resurgimiento a fines de 2021, el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, ha tomado grandes secciones de territorios en el este, rico en recursos naturales, de la RDC, especialmente las grandes ciudades de Goma en enero y Bukavu en febrero.





A pesar de los acuerdos firmados en Washington y Doha, múltiples enfrentamientos se oponen a los beligerantes y los asesinatos de los civiles continúan.





Más de dos millones de personas han huido de la violencia desde enero en las provincias de North Kivu y South Kivu, donde el M23 está activo, según un informe de la Oficina Humanitaria de la ONU (OCHA) publicado a fines de julio.