Israel anuncia haber eliminado al líder iraní Ali Larijani… Actualización sobre la situación

Continúan los ataques en Oriente Medio, en el día 18 de la guerra que asola la región. Desde su estallido, tras la operación militar estadounidense-israelí en Irán el 28 de febrero, cerca de 2.000 personas han muerto, según informes de varias autoridades, entre ellas 886 en el Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. Y más de un millón de personas están registradas allí como desplazadas.

Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANI), aviones israelíes bombardearon los barrios de Kafaat y Haret Hreik, en los suburbios del sur de la capital, Beirut, y un ataque aéreo tuvo como objetivo un apartamento en los pisos superiores de un edificio residencial en Doha Aramoun, en la misma zona.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el martes “eliminación” de Ali Larijani, uno de los principales líderes iraníes, y del general Gholamréza Soleimani, comandante de la milicia Basij, tras los ataques llevados a cabo durante la noche en Irán por el ejército israelí.

“El Jefe de Estado Mayor acaba de informarme que Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Soleimani, jefe del Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche”dijo Israel Katz en un mensaje de vídeo.

“El Primer Ministro (Benjamin Netanyahu) y yo hemos dado instrucciones al ejército israelí para perseguir implacablemente a los líderes del régimen de terror y opresión en Irán”precisó el ministro. Antes de añadir que el ejército israelí “Continúa sus operaciones en Irán con gran intensidad, apuntando a los recursos del régimen, neutralizando sus capacidades de lanzamiento de misiles”, dando la bienvenida al “desmantelamiento” de la Revolución Islámica. El 28 de febrero, el Líder Supremo Ali Jamenei y parte de su familia fueron asesinados durante ataques estadounidense-israelíes, desde entonces reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei.

La Guardia Revolucionaria anunció que había lanzado una nueva ola de ataques con misiles y drones contra “exitosamente” infraestructura militar en Israel así como la base estadounidense de al-Udeïd en Qatar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Oriente Medio, según las agencias Mehr y Fars. La madrugada del martes, el ejército israelí “Detectaron misiles disparados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”escribió en Telegram.

Además, el brazo de inteligencia de los Guardianes indicó que “Diez mercenarios traidores fueron identificados y detenidos”en la provincia de Khorasan Razavi (noroeste), según la agencia de noticias ISNA, sin especificar su nacionalidad.

El martes por la mañana, Hezbollah se atribuyó la responsabilidad de varios ataques con cohetes contra soldados israelíes cerca de Khiam, Maroun al-Ras y Meiss El Jabal, aldeas ubicadas en zonas fronterizas del sur del Líbano donde Israel anunció ataques. “operaciones terrestres limitadas”. El grupo proiraní también afirmó haber atacado dos tanques israelíes con misiles.

Se han registrado varios ataques en los países del Golfo. Primero en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde “La caída de escombros en el distrito de Bani Yas, tras la interceptación de un misil balístico por las defensas aéreas, provocó la muerte de un ciudadano paquistaní”indicaron las autoridades emiratíes en un comunicado de prensa en X. La víspera, un ciudadano palestino murió en las afueras de la capital emiratí cuando un misil impactó en su coche.

La zona industrial petrolera de Fujairah, en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos, fue objeto el martes de un nuevo ataque con drones que provocó un incendio, sin causar heridos, según las autoridades locales. Irán ha disparado más de 1.900 misiles y aviones no tripulados contra los Emiratos Árabes Unidos, más que cualquier otro país al que Teherán haya atacado desde que comenzó la guerra en Oriente Medio.

Al menos cuatro personas murieron el martes en Bagdad en un ataque aéreo dirigido a una casa que albergaba a asesores iraníes, según fuentes de seguridad y de facciones pro-Irán.

La embajada de Estados Unidos en la capital iraquí fue atacada dos veces con pocas horas de diferencia el lunes y el martes. El lunes por la tarde también se produjo un ataque con aviones no tripulados contra uno de los principales yacimientos petrolíferos del sur de Irak.

Estos ataques se produjeron poco después del anuncio por parte del grupo armado iraquí proiraní Brigadas Hezbollah (Kataeb Hezbollah) de la “Muerte como mártir” de su “gerente de seguridad” y su emblemático portavoz, Abu Ali al-Askari.

Un camión cisterna fue alcanzado por un “proyectil desconocido” mientras estaba fondeado en el Golfo de Omán, cerca de la entrada al Estrecho de Ormuz, según la agencia naviera británica UKMTO. El buque, del que no se precisó si es un metanero o un petrolero, sólo sufrió daños “menores de edad” y no se han reportado víctimas, añadió esta fuente.

Después de los ataques a las infraestructuras energéticas en el Golfo, los precios del petróleo se dispararon más de un 5% este martes. Las persistentes preocupaciones sobre el suministro de crudo de Oriente Medio y la incertidumbre sobre la situación en el estrecho, objetivo privilegiado como cruce estratégico para el comercio energético, justifican este aumento.

El presidente Emmanuel Macron convocó un nuevo consejo de defensa y seguridad nacional el martes por la tarde. “sobre la situación en Irán y Medio Oriente”anunció el Elíseo.

Este nuevo consejo de defensa que reúne a ministros y funcionarios responsables de las cuestiones de seguridad (el último se remonta al 10 de marzo) se produce en un momento en que Donald Trump presiona a Francia para que responda positivamente a su petición de ayuda para proteger el estrecho de Ormuz. El presidente israelí, Isaac Herzog, por su parte, pidió el lunes a los países europeos que “apoyar cualquier esfuerzo para erradicar” el movimiento islamista libanés Hezbolá, aliado de Irán.