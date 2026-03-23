Eric Ciotti o el difícil arte del discurso de victoria

Al final del discurso de Eric Ciotti para anunciar su victoria como alcalde de Niza, me vinieron a la mente las teorías desarrolladas por Michel Foucault sobre el poder de lo grotesco en la política. Imponer el ridículo, explica sustancialmente el autor de “La historia de la locura en la época clásica”, es un signo de soberanía. Tienes que ser poderoso para que las burlas que desprendes ya no te hagan reír, o incluso te ayuden a ganarte el apoyo de la multitud.

Por supuesto, la teoría se aplica perfectamente a Hitler, Trump o Mussolini – un poco menos a Eric Ciotti – pero no pudimos evitar preguntarnos, cuando lo vimos en el podio, si el nuevo alcalde de Niza no lo había entendido intuitivamente desde hacía mucho tiempo. Al fin y al cabo, el increíble episodio de su autoencarcelamiento en la sede de los republicanos, a quienes quería conducir contra su voluntad hacia una alianza con el RN, ya demostró un gran dominio de la farsa. Sin embargo, está claro que, lejos de perjudicarle, este dominio le ha beneficiado.

El domingo por la tarde, en France Télévisions, el sistema no favoreció al nuevo alcalde de Niza, que vino a anunciar su victoria sobre su antiguo mentor convertido en rival, Christian Estrosi. Rodeado de gente mucho más alta que él, se vio obligado a empujar suavemente a algunos seguidores para finalmente salir de la multitud. A cada declaración, salpicada de vítores de la multitud, aparecía un cartel “Ciotti por Niza” que la enmascaraba por completo, en una alineación tan perfecta que no nos sorprendería que se tratara de una puesta en escena de estos peligrosos izquierdistas del servicio público.

Eric Ciotti la noche de su victoria en Niza. SYSPEO/SIPA / SYSPEO/SIPA

Luego estaba el discurso en sí. Nada más que lo esperado – “Esta victoria es hermosa, da felicidad” –, hasta una fórmula maravillosa “Esto parece estar relacionado con el ascenso del Himalaya por la cara norte”. Bueno, esta campaña fue difícil para las tropas de Eric Ciotti, sin duda, pero comparable a “la ascensión al Himalaya por la cara norte”esto no es seguro. Los Himalayas no son una montaña, sino una cadena montañosa. Escalar el Himalaya es como escalar los Alpes, es más que un desafío. Además, no siempre es la cara norte de las cumbres la más difícil (por ejemplo, para Annapurna y Nanga Parbat, es la cara sur; y la cara suroeste para Makalu). Pero quizás Eric Ciotti quería hablar del Everest, del que es cierto que la cara norte tiene fama de ser la más técnica… En el calor del momento, probablemente se perdió.

Pero, dirás, no nos importa. Es cierto, ya que no nos importa la última frase de Gabriel Attal al final del mismo ejercicio (excepto que no estaba celebrando su victoria, sino la del Renacimiento en general). Tenía un mensaje para “votantes de la izquierda republicana” que no quieren LFI, así como a “votantes de la derecha republicana”que no quieren el RN: “Siempre encontrarán en Renaissance una casa que los acoge y que construirá con ellos un camino para el futuro de Francia. » Parecería estar escuchando al alcalde de Champignac, el personaje de la serie “Spirou et Fantasio”: “Es todo viento, pero trae grano a mi molino. »

Lo más patético de estos discursos no son, sin duda, los gastados tropos que los llenan hasta el punto del absurdo, sino el hecho de que su sustancia es tan vacía que nos reímos de ellos. Antes de recordar la teoría de Foucault…