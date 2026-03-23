Dati consigue el apoyo sobre todo de la extrema derecha, desde Le Pen hasta Bardella

Bloqueo Emmanuel Grégoire. Y por tanto voten por Rachida Dati. Ésta es la instrucción dada por el líder de los diputados de la Agrupación Nacional (RN) el día X de este jueves 19 de marzo, un día después del debate entre los candidatos a la alcaldía de París. Con un único argumento, el mismo que Rachida Dati usó hasta la médula el miércoles por la tarde: el escándalo de las agresiones sexuales en las actividades extraescolares de la capital, del que acusa a Emmanuel Grégoire de ser responsable. de todo “.

Quedada atrás en la primera vuelta, la candidata del LR-MoDem fusionó su lista con la del candidato de Horizons, Pierre-Yves Bournazel, para intentar alcanzar al candidato de la izquierda unida fuera del LFI, que también debe ocuparse del mantenimiento de la candidatura de la rebelde Sophia Chikirou durante un triangular de alto riesgo.

“ No podrá ser elegido alcalde de París el domingo sin el apoyo explícito de la extrema derecha », dijo el candidato socialista a su oponente durante el primer (y único) debate de las elecciones municipales de París. “Imagínense por un momento a Jacques Chirac elegido alcalde de París con el apoyo de Jean-Marie Le Pen”abordó a Emmanuel Grégoire, denunciando el “ culpa moral » del candidato apoyado por la extrema derecha francesa. “ Parece el comité de apoyo de Marine Le Pen”continúa.

Una extrema derecha que apoya ampliamente a Rachida Dati. Recién reelegido en la primera vuelta, el alcalde RN de Perpiñán, Louis Aliot, afirmó que si hubiera estado preocupado, habría votado “ a título personal » para Rachida Dati. La misma historia para el diputado Jean-Philippe Tanguy, que el martes llamó a medias en BFMTV a votar por el candidato de LR, por “ bloquear la izquierda “.

Funcionarios electos que hayan aplicado adecuadamente los cargos de su jerarquía. A partir del lunes por la noche a las 8 p.m. de TF1. show, Jordan Bardella afirmó que su voto hubiera sido ” a título personal » para el candidato de LR si hubiera sido parisino.

La candidata zemmourista Sarah Knafo, clasificada por estrecho margen en la segunda vuelta con el 10,4% de los votos, fue la sorpresa de estas elecciones. Después de varios llamamientos para fusionar sus listas con Rachida Dati, el martes se retiró de la carrera por la alcaldía y pidió a sus votantes que “ perseguir la izquierda “. Una retirada que Sarah Knafo, en una entrevista con “Parisien”, motivó “ para paris », y no en beneficio de Rachida Dati.

Una retirada nada trivial para Emmanuel Grégoire. “ Quiso la suerte que la primera vez (La extrema derecha supera el 10% en París) y donde por lo tanto tenían la posibilidad de mantenerse, se retiraron », dijo a su oponente de derecha durante el debate retransmitido el miércoles por la noche.

Si bien la ex ministra de Cultura rechazó la mano tendida del candidato de extrema derecha y prefirió aliarse con el candidato de Horizons, Pierre-Yves Bournazel, que finalmente no aparece en su lista, acogió con satisfacción su decisión y destacó la “ puntos de convergencia » entre sus dos programas. Antes de llamar a los votantes de Sarah Knafo “ confianza “. Todo en las ondas de CNews y Europe 1.

Si la extrema derecha muestra su apoyo, por el lado de los centristas, la calma es absoluta. Desde el anuncio de la fusión de su lista con la de Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel guarda silencio. Una fusión en la que ni siquiera participa.

Entre los centristas, sólo Marlène Schiappa muestra ostensiblemente su apoyo a Rachida Dati. “ Me gustaría el programa de estudio y trabajo en París. quiero cambiar », anunció quien figuraba en la lista de Bournazel y que declaró sumarse a la campaña de Rachida Dati. Una postura muy distinta a la que mostró el exministro de Ciudadanía durante las elecciones municipales de 2020: “ No tengo nada que hacer en una lista liderada por Rachida Dati. (…) Prefiero perder unas elecciones que perder mis valores. »

Rachida Dati que dice tener puntos de convergencia con Sarah Knafo, Bruno Retailleau que no quiere elegir entre Christian Estrosi y Eric Ciotti, el candidato de la UDR apoyado por RN… A la derecha, el cordón sanitario se estira un poco más. E incluso dentro de los republicanos, ciertas señales son preocupantes.

Empezando por la cuenta X de los Republicanos que volvió a compartir este jueves por la noche una publicación de la cuenta oficial de la Agrupación Nacional. Con el único título “Ctrl C +Ctrl V”, o “copiado y pegado”, sobre un mensaje que denuncia alianzas de izquierda. En otras palabras, LR habría escrito lo mismo que RN.