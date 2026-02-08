Israel abre parcialmente el cruce de Rafah mientras continúa la obstrucción humanitaria





Israel reabrió parcialmente este domingo 1 de febrero el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, vital para la entrega de ayuda humanitaria. Pero al mismo tiempo, el Estado judío ha decidido poner fin a las actividades de Médicos sin Fronteras (MSF) en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero. Un nuevo ataque contra las actividades humanitarias, numerosas desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza.









La reapertura de Rafah, el único paso entre Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel, cerrado desde la primavera de 2024, fue exigida con fuerza por la ONU y las ONG internacionales para permitir el acceso de la ayuda al territorio palestino asolado por dos años de guerra. Pero las restricciones impuestas por Israel están lejos de satisfacer sus demandas mientras, en la arruinada Franja de Gaza, esta reapertura despierta esperanza y amargura después de varios meses de una frágil tregua.





Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los Territorios Palestinos Ocupados, no mencionó un posible aumento de la ayuda humanitaria cuando se abrió el cruce de Rafah. También aclaró que el paso de personas en ambos sentidos no se iniciaría antes del lunes, una vez “preparativos completados”.





Israel amenaza a 37 organizaciones humanitarias





Asestando un nuevo golpe a las organizaciones humanitarias, Israel también anunció que MSF tendría que abandonar Gaza antes del 28 de febrero. El Ministerio de la Diáspora israelí, responsable del registro de las organizaciones humanitarias, anunció que “terminar las actividades” de MSF en territorio palestino por no haber facilitado esta lista, una obligación “aplicable a todas las organizaciones humanitarias que operan en la región”. Israel acusa a dos empleados de MSF de tener vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás y su aliado Jihad Islámica, lo que la ONG niega categóricamente.





En un comunicado de prensa publicado el viernes, MSF indicó que había aceptado en enero, como medida “excepcional”para compartir un “lista parcial” nombres de miembros de su personal palestino e internacional, “sujeto a compromisos claros en materia de seguridad”.









“Posteriormente, MSF anunció que no tenía intención de iniciar el proceso de registro, contradiciendo sus declaraciones anteriores”fustigó al Ministerio de la Diáspora. Por su parte, MSF indicó que no había obtenido “ las garantías necesarias ».





En realidad, la ONG llevaba varias semanas de tiempo prestado. El pasado mes de diciembre, el ministerio ya había indicado que prohibiría a la organización humanitaria operar en Gaza a partir del 1 de marzo por no proporcionar información detallada sobre su personal palestino. Además de Médicos sin Fronteras, otras 36 ONG son objeto de esta amenaza, entre ellas el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Care, World Vision y Oxfam. Para las ONG, las demandas israelíes sugieren un deseo de monitorear a los empleados palestinos.





Este anuncio, que empieza a ponerse en práctica, hace temer una mayor ralentización del suministro de ayuda a Gaza, devastada por dos años de guerra y una mayoría de cuyos habitantes necesitan urgentemente vivienda, cuidados y alimentos.





El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que “muy preocupado” y pidió a Israel que ” Cancelar “ esta medida. Estas organizaciones internacionales “son esenciales para una labor humanitaria vital y esta suspensión corre el riesgo de socavar los frágiles avances logrados durante el alto el fuego” en Gaza, dijo entonces Antonio Guterres.





Sede de la UNRWA destruida





El martes 20 de enero, excavadoras destruyeron la sede de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este antes de que el edificio fuera incendiado.





La UNRWA se creó específicamente para los cientos de miles de palestinos desplazados durante la creación de Israel en 1948, y proporciona registro de refugiados, así como servicios de salud y educación, en los Territorios Palestinos, Líbano, Siria y Jordania.





Su complejo situado en Jerusalén Este, en una parte de la ciudad ocupada y luego anexada por Israel, ya no alberga personal desde enero de 2025, cuando entró en vigor la ley que prohíbe sus actividades.





Las autoridades israelíes acusaron a los empleados de la UNRWA de participar en el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en la Franja de Gaza. La ONU despidió a nueve de sus empleados en agosto de 2024, indicando que podrían haber estado involucrados en la operación. Una serie de investigaciones revelaron posteriormente “cuestiones relacionadas con la neutralidad” en su interior, señalando, sin embargo, que Israel no había proporcionado pruebas concluyentes de sus acusaciones. La Unrwa sigue activa en la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza.