3 millones de expedientes sobre Epstein, MSF expulsados ​​de Gaza, Alcaraz en la historia... Las 5 cosas para recordar del fin de semana





Si te enteraste de las novedades este fin de semana, aquí tienes la información principal para recordar del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.





· Asunto Epstein: 3 millones de nuevos documentos





El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes a publicar una masa de 3,5 millones de documentos adicionales sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein, afirmando respetar la obligación impuesta a la administración Trump de ser totalmente transparente en este expediente políticamente explosivo. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró este domingo 1 de febrero que no tiene intención de iniciar nuevos procesamientos por el caso.





“ Nuestra revisión anterior concluyó que no había información que puede dar lugar a un proceso penal », afirma el ministro adjunto de Justicia, Todd Blanche. “ Hay mucha correspondencia, muchos correos electrónicos, muchas fotografías. (…) Pero eso no necesariamente nos permite procesar a alguien, y eso es lo que le importa al pueblo estadounidense. “.









“ Yo no lo he visto, pero gente muy importante me ha dicho que esto no sólo me absuelve, sino que es todo lo contrario de lo que la gente esperaba, ya sabes, la izquierda radical. “, declaró el sábado por la tarde el presidente estadounidense, Donald Trump, a bordo del avión presidencial Air Force One.





El asunto sigue causando agitación en todo el mundo, desde Eslovaquia, donde un asesor del primer ministro Robert Fico, acusado de haber intercambiado con Jeffrey Epstein, presentó su dimisión, hasta Noruega. El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, le pidió disculpas el sábado después de que su nombre apareciera entre los últimos documentos.









· Israel bombardea Gaza y expulsa a MSF





Los ataques aéreos israelíes del sábado dejaron 32 muertos según la Defensa Civil, entre ellos mujeres y niños, en la Franja de Gaza, donde la tregua es muy precaria. Israel, por su parte, dijo que llevó a cabo bombardeos en respuesta a violaciones del alto el fuego. Si bien han muerto personas casi a diario en bombardeos en Gaza desde que entró en vigor la tregua con el movimiento islamista Hamas en octubre, estos ataques son particularmente mortíferos.





Israel también anunció este domingo el próximo fin de las actividades de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza después de que la ONG internacional se negara a facilitar una lista detallada de sus empleados palestinos. MSF reaccionó denunciando “un pretexto para impedir la ayuda humanitaria” en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. El Ministerio israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, responsable del registro de las organizaciones humanitarias, aclaró que MSF debería abandonar el territorio palestino “antes del 28 de febrero”.





Israel reabrió finalmente este domingo, muy parcialmente, el paso de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, vital para la entrada de ayuda humanitaria. Pero por el momento sólo los residentes del territorio podrán cruzar la frontera, en condiciones drásticas.









· Irán: Trump listo para “hablar” con Teherán





El líder supremo de Irán calificó las recientes protestas como “golpe de estado”advirtió este domingo ante las amenazas de intervención militar esgrimidas por Washington desde la represión del movimiento de protesta. “Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”afirmó el ayatolá Ali Jamenei, hablando por primera vez desde mediados de enero.





Estados Unidos bombardeó brevemente Irán durante una guerra de 12 días iniciada en junio por Israel. Y desde la oleada de manifestaciones que dejaron miles de muertos, Donald Trump ha planteado la amenaza de un nuevo ataque contra la República Islámica, aunque en las últimas horas los dos enemigos parecen preferir la vía diplomática.









· Traspaso Medef-CGT sobre empleo juvenil





“CPE XXL”, “CPE disfrazado” : La propuesta del Medef de crear un contrato indefinido y más fácilmente rescindible para combatir el desempleo juvenil despertó el sábado la ira de la CGT y de la Unef, esta última amenazando con un “movilización masiva”. Según documentos presentados el miércoles a las organizaciones sindicales, la principal organización patronal propuso la creación de un contrato indefinido “podrá ser rescindido sin causa durante los primeros años”con “incrementar la remuneración en función de la antigüedad del empleado en caso de despido”.









Este dispositivo tiene similitudes con el “primer contrato de trabajo” (CPE), creado en 2006 por Dominique de Villepin, entonces primer ministro, quien generó una movilización histórica y llevó al gobierno a destituirlo antes de su aplicación.





“Mientras celebramos este año el 20º aniversario de la victoria contra el CPE, Medef se atreve a hacerlo de nuevo” Y “logró obtener resultados peores que el CPE, que tuvo un período de prueba de dos años”reaccionó la CGT en un comunicado de prensa el sábado. “Este proyecto es una declaración de guerra contra los jóvenes y los empleados”añade la organización sindical, que advierte que “se negará categóricamente a entablar cualquier negociación que incluya estos elementos”.





· Carlos Alcaraz en la historia





El tenista español Carlos Alcaraz, que ganó este domingo su primer Abierto de Australia contra el serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), se convierte en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro títulos de Grand Slam (Abierto de Australia, Roland-Garros, Wimbledon, Open de Estados Unidos).









Con 22 años y ocho meses, el español vuelve a hacer historia después de haber sido ya el N°1 del mundo más joven (con 19 años, en 2022). Con esta primera coronación australiana, acentúa su liderazgo en la cima de la jerarquía mundial. El indestructible Novak Djokovic, autor de un torneo impresionante a sus casi 39 años, volverá al tercer puesto del ranking ATP y pospondrá aún más los debates sobre su retirada.