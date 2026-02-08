Millonario a los 30, relata su naufragio psicológico y financiero

Video

Alexander Hurst, un joven periodista estadounidense afincado en París, ganó más de un millón de dólares siguiendo estrategias comerciales en las redes sociales. Antes de perderlo todo. Relata sus tormentos y su adicción en su libro “Generación Desesperación”.





Cómodamente instalado en el luminoso salón de su apartamento parisino, Alexander Hurst ha recorrido un largo camino. Este columnista del diario británico “The Guardian”, originario de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, experimentó un ascenso cuanto menos extraordinario: se hizo millonario a los 30 años, antes de vivir una larga decadencia psicológica y financiera, hasta el punto de endeudarse con las autoridades fiscales estadounidenses, como se puede ver. en el vídeo que encabeza el artículo.









Hace seis años, Alexander Hurst completó una doble maestría en gestión de organizaciones públicas y relaciones internacionales en Sciences-Po Paris. “Conseguí llegar a fin de mes, pero no tenía perspectivas económicas”dice. El joven graduado proviene de una familia modesta y la situación financiera de sus padres que permanecieron en Estados Unidos comienza a pesar sobre sus hombros. Un día, cuando encontró cuentas de trading online en la red social Reddit, Alexander pensó que había encontrado la solución: “Si toda esta gente puede ganar dinero en el mercado de valores, ¿por qué yo no puedo?” »





Al mismo tiempo, el Covid-19 golpea al mundo. “Vi este evento histórico como una oportunidad para ganar dinero”. explica con una risa avergonzada, disculpándose de antemano por su falta de moralidad. Así fue como Alexander empezó a invertir en opciones volátiles en el mercado americano, tras pedir un préstamo de 12.000 euros. Este comerciante aficionado apuesta primero por la caída de las líneas de cruceros y luego por el éxito de las energías renovables.





Un “capitalismo de la desesperación”





La apuesta está bien tomada. En pocos días, Alexander vio cómo sus inversiones se disparaban. Su cartera alcanzó los 300.000 dólares en diciembre de 2020. Los éxitos financieros continuaron, pero psicológicamente empezó a “resbalar”. Aislada por los repetidos confinamientos, esta carrera por el dólar se convierte en una auténtica obsesión. Tan pronto como se despierta, Alexander bebe su café antes de que abran los mercados. Sus novelas favoritas son reemplazadas por ensayos de economía y nunca suelta su teléfono. “Mis amigos me dijeron que estaba cambiando. Cada vez tenía menos empatía, él recuerda. Mis intereses se transformaron: sólo quería hablar de finanzas, finanzas, finanzas…”





Y Alexander encuentra nuevos amigos virtuales, muchos de ellos. Porque, como él, cada vez más personas en todo el mundo caen en el círculo infernal del comercio online:







“Lo que observé en ese momento, de manera antropológica, fue que estos millones de jóvenes aislados no buscaban sólo dólares. Aspiraban al respeto y a compartir experiencias. Se había convertido en una manera de recrear los vínculos comunitarios, que ya no existían fuera”.





Este círculo se parece a él. Se trata de gente joven y educada con una pequeña cantidad de ahorros para invertir, pero que no ven estabilidad financiera en el futuro. Él llama a este fenómeno “capitalismo de la desesperación” (“capitalismo desesperado”, que inspiró el título de su libro “Generación Desesperación”). “Estos jóvenes han elegido jugar al capitalismo al máximo. No por convicción, sino por la necesidad de escapar de un sistema que bloquea su futuro”. él explica.





se vuelve adicto





En enero de 2021, un nuevo fenómeno bursátil sacudió el mundo del comercio online: las previsiones para el precio de las acciones de GameStop, un minorista de videojuegos, anunciaban una caída en la Bolsa de Nueva York. Pero un cierto número de usuarios de Reddit, como Alexander Hurst, optan por apostar por un repunte de la empresa. El precio de la acción se dispara y este último ve su cartera superar el millón de euros. Él dice:







“Estaba hablando por teléfono con un amigo y vi que mi cuenta subía a 1,1 millones, 1,2 millones, 1,3 millones… hasta 1,6 millones. »





El joven, ahora millonario, puede retirar la suma e imaginar un futuro tranquilo. Pero un millón ya no es suficiente. “En ese momento, mis objetivos cambiaron nuevamente. Siempre quise más dinero”. él confía.









En realidad, después de predecir una crisis global, apostar por las energías renovables y apostar por el auge de GameStop, Alexander se siente en la cima de todo. “Lo que resultaba adictivo era tanto la idea de tener razón como la de ganar dinero”. admite. Con esta combinación de ego e impaciencia, el joven trader comienza a jugar cada vez más arriesgado y a perder cada vez más.





La calma después de la tormenta





Entre febrero y abril de 2021, Alexander vio desaparecer una gran suma de dinero: más de 800.000 dólares invertidos en el mercado americano. Ante lo que considera un fracaso, cae en una depresión. “Me sentí realmente mal. Me cubrí de vergüenza y no me atrevía a decirles a mis amigos que había perdido una cantidad tan grande de dinero”. admite. Tras un año de tormento, Alexander decide hacer su última apuesta financiera, en mayo de 2022: invertir todo lo que le queda en una empresa de biotecnología con sede en Cleveland, su ciudad natal. Pero Athersys presenta ensayos clínicos no concluyentes, perdiendo así todo su valor:







“¡Y luego todo el dinero desapareció!” No había manera de que pudiera volver al mercado. »





Curiosamente, esta caída final le da una sensación de paz. “Sentí que se había acabado esta obsesión, esta carrera por recuperar lo que había perdido. » Finalmente, Alexander Hurst puede seguir adelante.





Para pasar página definitivamente, optó por la escritura. “Al principio, una de las razones por las que quería seguir comerciando era poder convertirme en escritor sin preocuparme por mis ingresos. Irónicamente, fue el comercio lo que me abrió el camino para escribir”. concluye.





Entre su reflexión sobre nuestra relación con el dinero y un análisis macrosocial de lo que llama el “capitalismo de la desesperación”, Alexander Hurst nos cuenta su historia en “Generación Desesperación”. Cómo gané y perdí un millón de dólares » (sin traducir), publicado el 29 de enero de 2026 por Hodder & Stoughton.