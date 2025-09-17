Al menos 72 muertos, un primer ministro interino y elecciones legislativas en marzo ... Le Point sobre la situación en Nepal





¿Hacia una salida de la crisis en Nepal? Después de los disturbios mortales al comienzo de la semana, iniciado por un juventud desilusionado por la corrupción del país, un nuevo primer ministro fue nombrado el viernes. Reconocida por su independencia, Sushila Karki permanecerá en el cargo durante seis meses, hasta la organización de elecciones legislativas el próximo marzo.





• “Trabajar de acuerdo con el pensamiento de la Generación Z”





El nuevo primer ministro se compromete este domingo 14 de septiembre para responder a las demandas de los manifestantes que reclaman “El fin de la corrupción”. “Tenemos que trabajar de acuerdo con la idea de la generación Z” Reuniendo a personas nacidas entre finales de la década de 1990 y principios de 2010, dijo Sushila Karkki en sus primeras declaraciones públicas desde su entrada al cargo el viernes, después de la renuncia del jefe de gobierno, KP Sharma Oli.









“Lo que este grupo afirma es el final de la corrupción, el buen gobierno y la igualdad económica”exhibió al ex presidente de la Corte Suprema de 73 años. Y agregar:: “Tú y yo debemos estar decididos a lograr este objetivo”.





• Al menos 72 personas muertas y 191 heridas, una actualización





La capital, Katmandú, fue el teatro el lunes y martes de las violentas manifestaciones de Antigan que dejaron al menos 72 personas muertas y 191 heridas, según una nueva evaluación comunicada el domingo por el secretario principal del gobierno, Eaknarayan Arya, revisando una evaluación previa de 51 personas asesinadas.





Sushila Karki observó un minuto de silencio este domingo en memoria de las víctimas de estos trastornos, la más grave desde la abolición de la monarquía en 2008, despertada por la represión policial de manifestaciones cuyos participantes denunciaron un bloqueo de redes sociales y la corrupción de las élites.





• Un interino de seis meses para las elecciones legislativas del 5 de marzo





El nuevo primer ministro dijo que ella y su gobierno interino “No (permanezca) no más de seis meses”elecciones legislativas que se programan para el 5 de marzo de 2026, después de la disolución del Parlamento. “Cualquiera que sea la situación, no nos quedaremos aquí más de seis meses, asumiremos nuestras responsabilidades y prometeremos transmitir (energía) al próximo parlamento y a los ministros”, Ella dijo en su discurso.









La primera mujer responsable de liderar las promesas de Nepal a ser acusada y su difícil misión, hay muchas demandas de los jóvenes que causaron la partida del gobierno anterior. La Generación Z, golpeada con dureza por el desempleo, explotó su ira el lunes en las calles del país contra un gobierno considerado corrupto e incapaz de satisfacer sus necesidades.





Este domingo, Sushila Karkki comenzó una serie de reuniones en el complejo gubernamental de Singha Durbar en la capital, Katmandú, de los cuales varios edificios habían sido quemados durante las manifestaciones del martes.





• Una situación “muy difícil, complicada y grave”





Su nombre surgió al comienzo de la semana en las redes sociales, pareciendo ser objeto de cierto consenso entre los jóvenes manifestantes para liderar el gobierno provisional. Conocido por su independencia y su franqueza, su nombramiento fue objeto de intensas negociaciones entre el Jefe del Ejército, Ashok Raj Sigdel, y el presidente Ram Chandra Paudel. “La situación en la que soy, no la quería. Mi nombre surgió en las calles”, ella dijo.





El presidente Paudel dijo el sábado por la noche que“Se había encontrado una solución pacífica después de un proceso difícil”. Describió la situación como “Muy difícil, complicado y serio” En este país del Himalaya de 30 millones de habitantes. “Soy un llamado sincero a todos para aprovechar al máximo esta oportunidad (…) para tener éxito en las elecciones del 5 de marzo”. dijo.





Los soldados estuvieron menos presentes este domingo en las calles de la capital, donde habían sido desplegados en grandes cantidades después de las manifestaciones. Unos 12.500 detenidos, que aprovecharon los problemas para escapar de sus cárceles, todavía estaban en la naturaleza este domingo.





Los líderes asiáticos felicitaron a Sushila Karkki, especialmente a los de los dos grandes vecinos en Nepal, India y China.