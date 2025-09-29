Publicado el 29 de septiembre de 2025 a las 10:15 am

Actualizado el 29 de septiembre de 2025 a las 10:21 a.m. Lectura: 1 min.







El fiscal financiero Jean-François Bohnert aseguró este lunes 29 de septiembre, después de haber continuado sin ” odiar “ Nicolas Sarkozy en el llamado archivo de financiamiento libio (de la campaña presidencial de 2007) que obtuvo una gran condena al ex jefe del estado, el presidente del tribunal de París barriendo por su parte las acusaciones de“Participación del estado de derecho”.









Desde su condena por el Tribunal Penal de París este jueves 25 de septiembre a cinco años de prisión con una próxima colocación de detención, para tener “Deja a sus seres queridos” Devacor La libia de Muammar Gadafi para financiar su campaña de 2007, el ex presidente continúa castigando una decisión razonada según el ” odiar “ Magistrados.





“No tenemos odio para expresar (…). Nuestra brújula es la ley, es el estado de derecho”dijo el jefe de la Oficina Nacional del Fiscalía Financiera (PNF) en RTL. Jean-François Bohnert también lo intentó “Claramente insoportable e inadmisible” Las amenazas dirigidas al Presidente de la Cámara Correccional que condenaron a Nicolas Sarkozy, desde la sentencia, desde la sentencia, desde los ataques hasta la Cumbre del Estado y que condujo a la apertura de dos investigaciones judiciales.





“Estamos caminando sobre la cabeza. Cuando uno critica con violencia y amenaza de muerte con un tribunal, es el estado de derecho el que está amenazado. Y el estado de derecho es la base de la democracia”agregó la cabeza del PNF.





Un juicio hecho “cuidadosamente”





En una entrevista con el “JDD” después de su condena, Nicolas Sarkozy dijo que “Todos los límites del estado de derecho” tenía “Summer violado”.









Cual “Es una infracción del estado de derecho, estas son amenazas para los jueces” Y no un juicio “Renderizado con cuidado”abundó el lunes en Francia, el presidente de la Corte Judicial de Paris Peimane Ghaleh-Marzban.





“En la práctica judicial, (para una oración de) Cinco años de prisión, generalmente hay una orden de depósito “ Y “Las esposas deberían haber estado al frente de Nicolas Sarkozy”explicó Peimane Ghaleh-Marzban nuevamente. Sin embargo, surtir la decisión de un efecto retrasado, “Es precisamente haber tenido en cuenta la situación profesional de Nicolas Sarkozy”.





“Tengo la impresión de que ambos descubren la realidad de la justicia de nuestro país. Pero todos los días, acuden a la apariencia inmediata, las personas están encarceladas mientras pueden llamar”todavía estaba asegurado.