Investigadores adicionales, brigadas náuticas ... Bruno Retailleau anuncia nuevos medios contra la delincuencia y el tráfico de drogas en Guadalupe





Bruno Retailleau anunció este domingo 24 de agosto “El fortalecimiento de las investigaciones” En Guadalupe para combatir la violencia y el tráfico de drogas, un problema importante en las Antillas francesas, donde el Ministro del Interior está de visita actualmente.





Estos son “13 investigadores adicionales” que aumentará las filas de la oficina, la oficina anti -constante, “En los próximos meses”dijo el ministro que, antes de su llegada a Guadalupe, se había quedado dos días en Martinica. Durante un discurso, Bruno Retailleau también anunció la inauguración de un “Laboratorio de análisis balístico” en Guadalupe, que permitirá “Ahorre de ocho a 10 meses de encuestas”. Hasta ahora, estos análisis se han enviado a Ecully, en la región de Lyon.





Además, Bruno Retailleau confirmó la instalación de “Dos escuadrones de gendarmería móvil, sin quitar el pelotón de la Guardia Republicana”pero también “Dos brigadas náuticas”un gendarmerie y una policía respectivamente en Basse-Terre en Gourbeyre y Pointe-à-Pitre.





Áreas estratégicas





El Ministro también detalló los medios técnicos desplegados en el archipiélago del Caribe: “Dos radares que monitorearán los canales de Dominique y los Santos, para monitorear las llegadas y un dron”para el control de la costa, muy problemático en Guadalupe, que no tiene menos de 700 km extendidos en seis islas diferentes.





Finalmente, el ministro recordó el papel del punto de entrada del puerto y el aeropuerto y los medios ya implementados en estas áreas estratégicas: el escáner móvil para contenedores, que permitió, el viernes, incautar 55 kg de cocaína, pero también el dispositivo del control del 100 % en el aeropuerto. Sin embargo, “Dado el hecho de que el gran puerto marino de Guadalupe se convertirá en un centro para las Antillas y el Caribe”una misión de la Secretaría General del Mar se llevará a cabo en unas pocas semanas para “Auditar todos los procesos de puerto”agregó Bruno Retailleau.









“No dejar nada”





De hecho, la nueva fisonomía del puerto, que debe pasar de un terminal de aterrizaje a una terminal de transbordo, plantea temores de las autoridades, en particular judiciales, un renacimiento del tráfico de drogas. La misma misión se llevará a cabo en el Gran Puerto Marítimo de Martinica, otro componente del proyecto “Antillas Hub” El cual tiene como objetivo transformar estos dos puertos en un centro de logística y marítimo importantes.





“La república no tiene la intención de dejar ir el orden público”insistió en Bruno Retailleau, mientras que Guadalupe enfrenta una ola de homicidios. Durante la noche de viernes a sábado, un joven de unos veinte años fue asesinado a tiros, trayendo a “27 el número de homicidios por armas de fuego” En el año, casi tanto como a fines de 2024. El año 2024 resultó en 33 homicidios en Guadalupe y 29 en Martinica, colocando estos territorios en la segunda y tercera fila de Francia en términos de homicidios, detrás de Guyana.