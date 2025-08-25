Después de Washington, la administración Trump planea el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago





La administración Trump ha estado planeando el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago durante semanas, buscado por el presidente estadounidense para intensificar la represión contra el crimen y la inmigración, según la información transmitida por los medios estadounidenses este domingo 24 de agosto.





El Pentágono desarrolla planes que podrían movilizar a varios miles de miembros de la Guardia Nacional en septiembre a la tercera ciudad más grande del país, informó el “Washington Post”, citando funcionarios anónimos.





El Pentágono se negó a confirmar esta información, un gerente que declara: “No especularemos en otras operaciones”. “El departamento es una organización de planificación y trabaja continuamente con otras agencias asociadas en planes para proteger la propiedad y el personal federal”, agregó el gerente.









Una hipótesis que provoca la ira del gobernador democrático estatal, “JB” Pritzker: “Illinois ha trabajado durante mucho tiempo con la policía federal para detener el crimen, pero no dejaremos que un dictador imponga su ley”









Esta información ocurre después de que Donald Trump se ha desplegado en Washington, la capital federal, más de 1.900 reservistas de la Guardia Nacional que pronto deberían estar armadas, según otro funcionario del Pentágono.





Trump dijo el viernes que Chicago y Nueva York, grandes ciudades dirigidas por demócratas, estaban listos para recibir un trato similar. “Vamos a hacer que nuestras ciudades fueran muy, muy seguras”, Trump dijo a los periodistas de la Casa Blanca. “Creo que Chicago será el próximo, y luego ayudaremos a Nueva York.» »





Intensificación de represión





El despliegue potencial en Chicago seguiría un modelo similar a la controvertida operación llevada a cabo por la administración Trump en junio en Los Ángeles, donde se habían desplegado 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California y 700 armadas en servicio activo a pesar de la oposición de las autoridades locales, informaron fuentes en CNN.









El despliegue potencial en Chicago complementaría la intensificación de la represión dirigida por el servicio de inmigración y aduana de los Estados Unidos (ICE) dirigido a migrantes indocumentados.





Chicago registró 573 homicidios en 2024, según la policía de la ciudad, una caída del ocho por ciento en comparación con 2023.