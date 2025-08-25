Publicado el 24 de agosto de 2025 a las 2:21 p.m. Lectura: 1 min.







El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, acusó a los países occidentales el domingo 24 de agosto, 24 de agosto de buscar “Para prevenir” Las negociaciones de paz sobre Ucrania, cuando los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto están empantanados. “Solo buscan un pretexto para evitar negociaciones”dijo Sergei Lavrov en una entrevista con la transmisión de televisión pública de Rossia en Telegram.





También denunció el cargo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien, según él, “Se detiene, preguntando condiciones, pregunta – a ultranza – Una reunión inmediata “ Con su homólogo ruso Vladimir Putin.





Preguntó sobre amenazas de “Los países occidentales para sancionar a Rusia, si no hay negociaciones”Sergei Lavrov los calificó como “Intente violar el proceso lanzado por los presidentes Putin y Trump, quienes trajeron muy buenos resultados”. “Esperamos que estos intentos fallarán”agregó.





Retraso de “dos semanas” para Trump





Los esfuerzos de mediación del presidente estadounidense Donald Trump, que busca terminar rápidamente el conflicto en Ucrania, culminó con una cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin el 15 de agosto en Alaska, luego tres días después la recepción en la Casa Blanca de Volodymyr Zelensky y los aliados europeos en Ukraine. A pesar de esto, las posiciones de ambos campos todavía parecen ser irreconciliables.









Rusia lanzó una gran ofensiva militar a gran escala en Ucrania en febrero de 2022 y actualmente controla alrededor del 20% de este país vecino, incluida Crimea, Península anexas en 2014. Mientras que Moscú y Kiev acusan a la organización de una posible reunión entre sus líderes, Donald Trump, respectivamente “Dos semanas” Decidir sobre su línea sobre este conflicto.





“Pon a Rusia a la paz”





Este domingo, también el domingo, el emisario estadounidense Keith Kellogg para Ucrania está en Kiev, donde asistió a la celebración del día de la independencia ucraniana, mientras que los esfuerzos diplomáticos bajo los auspicios estadounidenses para resolver el conflicto parece estar empantanado.





Keith Kellogg recibió la Orden del Mérito por el líder ucraniano durante una ceremonia para celebrar los 34 años de independencia de Ucrania, en presencia del primer ministro canadiense Mark Carney y otros funcionarios occidentales. “Juntos, ucranianos y nuestros socios, nos esforzamos por empujar a Rusia a la paz”dijo el gerente Zelensky durante esta ceremonia.