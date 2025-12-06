¿Cómo será la conferencia sobre trabajo, empleo y pensiones que se inaugura este viernes?





No es un cónclave, ni una sesión de negociación, sino una “Aproximación colectiva al futuro de nuestro modelo social”. La conferencia sobre trabajo, empleo y pensiones, iniciada por el primer ministro Sébastien Lecornu tras el anuncio de la suspensión de la reforma de las pensiones, se inaugura este viernes 5 de diciembre con una sesión plenaria.









Los interlocutores sociales, previstos en el Consejo Económico, Social y Medioambiental (Cese) de París, participarán hasta el verano en talleres temáticos, a los que también asistirán expertos, con el objetivo de “Hablar con tranquilidad sobre trabajo, empleo y pensiones” antes de las elecciones presidenciales de 2027, según el Departamento de Trabajo. ¿Permitirá la iniciativa superar el fracaso del cónclave de pensiones, que supuestamente mejoraría la reforma de 2023?





Este viernes, en cualquier caso, una silla quedará vacía: la del Medef, que hizo saber incluso antes del inicio de los trabajos que no participaría. “Existe una agenda social autónoma que ha sido definida por los interlocutores sociales” Y “En este contexto queremos abordar temas como la financiación de la protección social o el modelo productivo”declaró la organización empresarial. También está irritada por el debate presupuestario en la Asamblea Nacional, que califica de “delirio fiscal” y que es, según ella, “no es probable que genere confianza”.





“Caballo de Troya de la capitalización”





En cuanto a las organizaciones sindicales, todos los invitados deberán acudir a la convocatoria, incluida la CGT, que se perdió la primera reunión del método por cuestiones de agenda. “Si el ejercicio consiste en introducir un caballo de Troya para la capitalización (pensiones de jubilación)será sin nosotros »advirtió sin embargo su secretaria general, Sophie Binet, en una entrevista con “Le Monde”.









“La conferencia es un nuevo espacio en el que invertir para presentar nuestras propuestas”estima por su parte Marylise Léon, secretaria general de la CFDT, en “Echos”. Para ella, “abordar cuestiones de trabajo, carrera profesional y no sólo de jubilación (…) finalmente se están abordando las cosas en el orden correcto”.





Los debates serán coordinados por Jean-Denis Combrexelle, consejero de Estado honorario y autor de un informe en 2015 sobre la importancia de la negociación colectiva en las empresas. Estará asistido por dos garantes: Pierre Ferracci, fundador de una consultoría de relaciones sociales, y Anne-Marie Couderc, ministra responsable del Empleo durante el gobierno de Jacques Chirac.