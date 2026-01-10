Investigación criminal, bar controlado “tres veces”… ¿Los directivos de la Constelación en el centro de las preguntas?





¿Son responsables del incendio que dejó 40 muertos y 119 heridos en Suiza? La investigación sobre el incendio de un bar en la estación de esquí suiza de Crans-Montana centra la atención en la pareja de propietarios franceses sospechosos de “ descuido » por las autoridades judiciales. Propietarios de varios establecimientos, se cuestiona la responsabilidad del matrimonio en la tragedia. Jacques Moretti, uno de los dos propietarios, sería incluso desfavorable para la justicia francesa, por actos de hace unos veinte años. Esto es lo que sabemos sobre ellos.





· Una investigación penal por “homicidio por negligencia”













Antes de saber si habrá juicio, la investigación deberá establecer la responsabilidad de la pareja en la tragedia provocada probablemente, según las primeras informaciones, por velas incandescentes fijadas en botellas de champán colocadas demasiado cerca del techo del sótano del establecimiento.





· El director del bar conocido desfavorablemente por la justicia francesa





Según información de “Parisien”, Jacques Moretti es conocido desfavorablemente por la justicia francesa. Se trata de casos de proxenetismo que se remontan a unos treinta años atrás.





Pero sería más conocido por haber sido encarcelado hace 20 años en Saboya, en el marco de un caso de fraude, secuestro y secuestro. Sin embargo, “Le Parisien” indica que ya no pertenece a la “ El espectro del crimen organizado. », Según una fuente policial.





· Trabajo en el corazón de la investigación.





La investigación sobre los Moretti debe centrarse en particular en los trabajos realizados en el sótano del bar en 2015, los materiales utilizados, las autorizaciones de funcionamiento y las medidas de seguridad.





Los investigadores tendrán que examinar varios elementos, en particular la naturaleza de la espuma, un aislante acústico que recubre el techo del sótano del bar, que parece haberse incendiado rápidamente, o el cumplimiento de las normas relativas a los accesos y salidas de emergencia al sótano.









Numerosos testimonios han informado de escenas de empujones, especialmente en las escaleras que conducen al sótano, mientras que la normativa suiza exige que las puertas se abran en el sentido de la evacuación, vías de circulación claras y bien señalizadas, con anchuras mínimas.





· Varios establecimientos en su haber













Fue en 2015 cuando la pareja se instaló en la rica estación turística de los Alpes suizos y compró Le Constellation, según los registros comerciales, que mencionan la apertura de otros dos negocios: el café-restaurante Le Senso, registrado en 2020 en Crans-Montana, y la posada corsa Le Vieux Chalet, registrada en 2023 en Lens.









· Sospechas pero tres comprobaciones de las normas.





El viernes 2 de enero, Jacques Moretti aseguró al diario “La Tribune de Genève” que su bar había sido controlado “tres veces en diez años” y eso “Todo se hizo (se había) hecho dentro de los estándares”.





“El expediente (del establecimiento) se solicitó al municipio, se obtuvo. Por el momento se está analizando»declaró el sábado a la prensa la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud.





esta investigacion “Se abrió porque tenemos sospechas pero mientras no haya condena, prevalece la presunción de inocencia”también quiso aclarar. Al final de la investigación abierta, el fiscal decidirá si cierra el caso o emite una acusación que podría conducir a un juicio.



