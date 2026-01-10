Estado de catástrofe, más de 40°C, diez incendios forestales en curso... Lo que sabemos





Las autoridades australianas declararon el estado de catástrofe este sábado 10 de enero debido a la magnitud de los incendios forestales que destruyeron varias viviendas y arrasaron amplias zonas de bosque en el sureste rural del país.





• Incendios forestales al norte de Melbourne





En plena ola de calor, las temperaturas superaron los 40°C en el estado de Victoria -del que Melbourne es la capital- y los vientos cálidos crearon condiciones propicias para la multiplicación de los incendios forestales, como ya había ocurrido durante la“verano negro” desde finales de 2019 y principios de 2020, en la misma región.









Uno de los incendios forestales más destructivos arrasó casi 150.000 hectáreas cerca de Longwood, 150 kilómetros al norte de Melbourne, una zona cubierta de bosques primarios.





• Declarado estado de catástrofe





El estado de catástrofe, declarado el sábado por la primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, otorga a los bomberos poderes para forzar evacuaciones de emergencia. “Se trata de una sola cosa: proteger la vida de la gente de Victoria”dijo. “Y envía un mensaje claro: si te han dicho que te vayas, ¡vete!” »





Finalmente se ha encontrado a tres personas, entre ellas un niño, que estaban desaparecidas en uno de los incendios más activos del estado, anunció Jacinta Allan.





• Diez grandes incendios siguen en curso





En total, al menos 130 estructuras (casas, cobertizos y otros edificios) quedaron destruidas en todo el estado de Victoria, anunció el responsable local de emergencias, Tim Wiebusch.









Diez grandes incendios siguen ardiendo, afirmó, y, para muchos, podrían persistir “durante días, si no semanas”. Los mayores incendios, sin embargo, afectan a zonas rurales muy escasamente pobladas. Cientos de bomberos de todo el país se movilizaron para combatir las llamas.





• Una tormenta causada por el calor de un incendio.





Las fotos tomadas a principios de esta semana muestran el cielo nocturno teñido con un brillo anaranjado mientras las llamas asolaban el arbusto. Otro incendio liberó tanto calor que provocó una tormenta localizada, dijeron los bomberos.









El clima de Australia se ha calentado una media de 1,51°C desde 1910, afirman los investigadores. Este cambio ha provocado un aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, tanto en tierra como en el mar.