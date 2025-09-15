Drone ruso en Rumania, Lecornu bajo tiros cruzados, reunión de RN ... Cinco información para recordar desde el fin de semana





• Después de Polonia, Rumania desbordó por un dron ruso





Cuatro días después de la intrusión de 19 drones rusos en el cielo polaco, la OTAN es desafiada nuevamente por Rusia, con la descripción general anunciada el sábado por Rumania desde otro dispositivo no tripulado. El país “Farmly condena las acciones irresponsables de la Federación de Rusia y enfatiza que representan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la región del Mar Negro”dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado este domingo, y agregó que “Tales incidentes demuestran la falta de respeto por la Federación de Rusia por el Derecho Internacional”.





Al mismo tiempo, los polacos y la alianza Atlántica desplegaron helicópteros y aviones de combate debido a los ataques de drones rusos en Ucrania, no lejos de la frontera polaca. El comando operativo de las fuerzas armadas polacas informó operaciones de aviones “Polaco y aliados” en “Razón de la amenaza de ataques de vehículos aéreos no tripulados en las regiones de Ucrania que bordean la República de Polonia “. Añadió que “Los sistemas de defensa aérea y reconocimiento de radar han alcanzado su nivel de alerta más alto”.









• Oposiciones, movimientos sociales: Lecornu Under -Fire





En una entrevista con la prensa regional el sábado, el nuevo primer ministro anunció el abandono de la abolición de dos vacaciones y prometió una nueva reforma de descentralización. Pero este fin de semana recibió múltiples advertencias de líderes políticos, así como en el frente social. La PS, que debe convencer no para censurarla, reclama la suspensión de la reforma de pensiones y la implementación del impuesto de Zucman. A la derecha, Bruno Retailleau, presidente de LR y ministro de resignación del interior, anuncia, por el contrario, los “límites” de su partido para participar en el gobierno, incluida la lucha contra la inmigración y la “asistencia”, así como la negativa del impuesto sobre el Zucman.





Mientras los sindicatos están preparando sus movilizaciones el próximo jueves, la FNSEA anuncia para su parte “un gran día de acción” de los agricultores el 26 de septiembre, contra “Mercosur, los impuestos impuestos por Donald Trump y la avalancha de importaciones internacionales que no cumplen con los estándares que son nuestros”.









• Nepal: 72 muertos, un primer ministro interino y elecciones en marzo





Después de los disturbios mortales al comienzo de la semana (al menos 72 personas muertas y 191 heridas), iniciada por un juventud desilusionado por la corrupción del país, se nombró un nuevo primer ministro el viernes. Sushila Karki permanecerá en el cargo durante seis meses, hasta que la Organización de Elecciones Legislativas el 5 de marzo de 2026. Reconocida por su independencia, se comprometió este domingo para responder a las demandas de los manifestantes. “Tenemos que trabajar de acuerdo con la idea de la generación Z” Reuniendo a personas nacidas entre finales de los años noventa y principios de 2010, dijo Sushila Karkki.









• La manifestación nacional ha vuelto a la escuela





Marine Le Pen, en una reunión frente a alrededor de 5,000 activistas en Burdeos, pidió a sus partidarios que se preparen para las nuevas elecciones legislativas. Su nombramiento en Matignon aún no está encuestado, pero el jefe de la manifestación nacional ya ha condenado a su anfitrión. “Cuando este gobierno sea censurado, probablemente en unas pocas semanas o en unos pocos meses, será llamado nuevamente a las encuestas (y) tendrá el poder de hacer de Jordan (Bardella) su primer ministro”ella se lanzó.





Sin siquiera mencionar la posibilidad de negociación con Sébastien Lecornu, quien él mismo asume no buscar un “Acuerdo político con el RN” – Marine Le Pen bromeó a este primer ministro que “Comenzará sus consultas, una expresión bastante adecuada para un sistema de enfermedad”.





Desconfianza con respecto al sucesor de François Bayrou, pide disolución, obsesión por la migración … Jordan Bardella y Marine Le Pen han enumerado sus prioridades, evitando cuidadosamente acercarse a la agenda judicial del diputado, cuya juicio de apelación tendrá lugar del 13 de enero al 12 de febrero de 2026.









• Demostración antiinmigrante en Londres





En la llamada del activista de Lejano, Tommy Robinson, 110,000 manifestantes desfilaron el sábado en la capital británica. Presentado por su instigador como una reunión a favor de la “libertad de expresión”, esta reunión se produce después de un verano marcado por manifestaciones antiinmigrantes antes de que los hoteles británicos que acogen a los solicitantes de asilo, ampliamente transmitido en las redes sociales por el activista.





Las afirmaciones, heterogéneas, se centraron tanto en la libertad de expresión como en el primer ministro Keir Starmer, pidieron renunciar. Pero la inmigración ilegal permaneció en primer plano de los consignas.



