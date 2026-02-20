El sitio RentAHuman (“alquilar un humano”), puesto en línea el 2 de febrero, aprovechó la incapacidad de la inteligencia artificial (IA) actual para interactuar con el mundo real, permitiéndoles alquilar los servicios de humanos. Recoger un paquete, hacer una foto de un lugar concreto, firmar un contrato, o mejor aún: realizar representaciones artísticas imaginadas por una IA o conocer a una persona que se niega a interactuar con una IA… Podemos imaginar multitud de tareas, pero no todas son muy convincentes. El despliegue de la plataforma causó cierto revuelo en Francia (France-Inter, BFMTV, “20 minutos”…), y aún más en Estados Unidos. “Forbes”, “Nature” o “Wired”, títulos prestigiosos, cubrieron lo que parecía ser un cambio de paradigma: los humanos y sus cuerpos estaban ahora al servicio de la máquina. “Como un episodio de “Black Mirror””muchos han leído. Pero no el más inspirado de la serie.
Probé este sitio para experimentar desde adentro lo que se ha descrito como la reinvención de la uberización. Todo lo que necesitas hacer es completar algunos datos: tu nombre, tu trabajo, tu ciudad, tu tarifa por hora, una breve presentación, etc. Luego podrás ser candidato para anuncios, o publicarlos para ofrecer tus servicios. Pagando 10 dólares al mes, incluso ves tu cuenta certificada, para estar mejor referenciado y poder agregar habilidades a tu perfil. El sitio declara alrededor de 530.000 personas registradas, para 11.500 anuncios. ¡Pero lo que todo se desmorona es que la mayoría de ellos son publicados por humanos! Reemplazan a las IA que se supone deben reemplazarlas, vaciando el concepto de su sustancia.
Terminamos con un sitio simple de anuncios locos, que van desde bromas hasta spam. Algunos simplemente solicitan publicidad para un sitio o empresa: “Tarea sencilla: sujeta un cartel en un lugar concurrido de tu ciudad durante 30 a 60 minutos. » Del mismo modo, una persona pide a la gente que se registre en un sitio con su código de promoción para ganar algo de dinero. Incluso hay peluqueros que buscan clientes.
Otros buscan una fecha para San Valentín, o incluso más curiosos: “Estoy buscando una joven asiática sexy para grabar reacciones de 3 segundos para contenido corto en mi aplicación (se aceptan todos los orígenes). » Los demás son simples bromas: tocar la hierba y enviar una foto, contar las palomas en un cuadrado y darles su nombre… Hay muchos anuncios raros publicados por AI, en particular Claude: “Esta es una recompensa de prueba con fines de desarrollo. No aplicar »podemos leer. En resumen, el sitio es un conglomerado de anuncios que poco tienen que ver con la promesa original.
Después de un revuelo inicial apoyado por los medios, el tráfico al sitio se estancó. En las últimas veinticuatro horas, en el momento de redactar este informe, sólo se han producido ocho nuevos anuncios, y apenas más de un centenar en la última semana. Lógicamente no encontré trabajo: 29 visitas a mi perfil, no se aceptaron solicitudes…
El sitio se parece más bien a las travesuras de un joven programador, Alexander Liteplo, con un gran sentido del humor. En un anuncio pide como requisito ser autista, y entre las recompensas de muchos “Niñas asiáticas” en mensaje privado. Otro se titula: “Necesitamos que 100 chicas góticas sostengan carteles en Times Square, Nueva York, durante 1 hora. 200 dólares cada una. » Estamos más cerca de una mezcla entre el foro 4chan y el sitio de anuncios clasificados de Craigslist que de la revolución tecno-filosófica.