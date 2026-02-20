



Nuevo momento de tensión en las elecciones municipales de París. Rachida Dati, candidata de LR y MoDem al ayuntamiento de París, anunció este miércoles 18 de febrero que presentará una denuncia contra la redacción de “New Obs” por haberle atribuido comentarios “mentiroso y vergonzoso” en un “conspiración gay” para hacerla perder.









Como indicamos en nuestras indiscreciones de la semana, el actual Ministro de Cultura afirmó ante varios interlocutores que “el club gay” lo queria “perder” las elecciones del 15 y 22 de marzo e invocó una “conspiración gay”. Comentarios dirigidos contra su competidor Pierre-Yves Bournazel, candidato de Horizons al Ayuntamiento, así como contra Gabriel Attal, jefe de Renaissance que apoya esta candidatura. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” mantiene toda la información publicada.









“Los comentarios que me atribuye “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” son mentiras y vergonzosos. ¡Esto va demasiado lejos! Que quienes venden estas acusaciones lo hagan abiertamente porque son falsas. Presento una denuncia por difamación”.reaccionó Rachida Dati en X.





“¿Así hablarías de tus competidores en el ayuntamiento de París? »preguntó Pierre-Yves Bournazel, también en X.









“Nuevo naufragio de Rachida Dati”por su parte, criticó en Instagram a la alcaldesa socialista saliente Anne Hidalgo.





“Sugerir que un “club de homosexuales” actuaría en la sombra para dañar políticamente las ambiciones personales del Ministro de Cultura es imaginación conspirativa y contribuye a la trivialización del discurso de odio”reaccionó en un comunicado Emmanuel Grégoire, candidato de la Izquierda Unida sin LFI al Ayuntamiento.





“Rachida Dati debe explicarse clara y sin ambigüedades. No podemos pretender unir a los parisinos mientras difundimos estereotipos e insinuaciones que estigmatizan a algunos de ellos”opina el diputado socialista.









En una carta con membrete de la Asamblea Nacional dirigida al Primer Ministro Sébastien Lecornu, Emmanuel Grégoire pide a este último que averigüe “las secuelas” que piensa dar a este asunto.





“ Al hacerlo, acreditó la idea de una camarilla basada en la orientación sexual real o supuesta de funcionarios públicos y políticos, designando implícitamente una categoría de nuestros conciudadanos estructurados en una red de influencia oculta.subraya en esta carta enviada a la prensa.









“Se trata de la credibilidad del discurso público, de la claridad de la línea republicana que usted encarna y del mensaje dirigido a todos aquellos que hoy podrían sentirse heridos o cuestionados por tales declaraciones”continúa Emmanuel Grégoire. “Le pido, por tanto, que aclare si se exigirá al ministro una disculpa pública o cualquier otra medida coherente con la exigencia de comportamiento ejemplar del gobierno”añade mientras una reorganización parece inminente, tan pronto como el jefe de Estado regrese de su viaje a la India.