El fuego en Aude, que ha viajado 16,000 hectáreas en cinco días, está “bajo control”, anuncia la prefectura

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 10 de agosto de 2025 a las 6:21 p.m.

Actualizado el 10 de agosto de 2025 a las 7:06 p.m. Lectura: 2 min.







Un gran “uf” de alivio. El fuego gigantesco el martes en el Corbières fue “Masado” Este domingo 10 de agosto, por los 1.300 bomberos todavía se movilizaron para evitar reactivaciones, como lo hubo durante el día, marcado por temperaturas abrasadoras.





“El fuego ahora está bajo control. Lo que todavía implica mantener la movilización. La movilización debe ser total, es una cuestión de mantener y no debilitarse”dijo Amélie Trioux, directora de gabinete del prefecto de Aude, durante una conferencia de prensa en Lézignan-Corbières.





Un fuego es “Masado” Cuando las llamas más importantes se extinguen principalmente (especialmente en los bordes). El fuego no está apagado y los riesgos de recuperación persisten, pero luego ingresa a una fase de disminución y permanece bajo control. Ser “Masado”un fuego no está necesariamente contenido en un perímetro delimitado “Circunscrito”).









El coronel Michaël Sabot, comandante asistente de operaciones, dijo que el desafío era ahora para “Mancos de Drunch Hot”, “Trate los 90 km de bordes”, “Un período de vigilancia activa”. Con temperaturas abrasadoras, poca humedad, un viento caliente y seco que sopla a 50 km/h, este domingo se anunció “Complicado”en palabras del prefecto de Aude por la mañana.





“Debemos redoblar una vigilancia”





Este domingo, “Tuvimos diez reactivaciones domésticas que fueron procesadas por (bomberos) en los helicópteros de bombardero del suelo y de agua, que llevaron a cabo 22 gotas. La estrategia de ataque masiva de aeroterestre continuó todo el día”informó el coronel Sabot.





Las temperaturas abrasadoras permanecerán al comienzo de la semana. “Con las temperaturas que son de alrededor de 40 ° C, existen grandes riesgos de fuego”Pointe Hervé Baro, vicepresidente del Consejo Departamento de Aude. El prefecto de Aude prohibió el acceso a las cadenas montañosas del departamento hasta el 17 de agosto. “Porque cualquier intervención humana fuera de las carreteras clásicas que se les llaman SO es un riesgo”indica Hervé Baro.





El Informe de Seguridad Civil informa que viajaban 16,000 hectáreas, incluidos 13,000 quemados. Las reactivaciones de este domingo ocurrieron en los bordes de esta área, que se extiende más de 30 km desde el oeste hasta el Mediterráneo. El incendio está contenido en un área donde la densidad de población es baja y no ha llegado a la carretera A9 de Francia España, cerrada como precaución, antes de reabrir el miércoles.









La prefectura llama a turistas y habitantes a “Evite cualquier actividad externa que pueda presentar un riesgo, como las barbacoas, es necesario redoblar la vigilancia”en palabras del prefecto. La electricidad ha sido restaurada en todas las casas. Si la red siempre está dañada, los generadores proporcionan alimentos.





Una mujer fallecida y 19 bomberos heridos





Gracias a las excavadoras, se rastrearon 10 km de pistas en el Macio de Corbières para abrir un nuevo acceso y facilitar la intervención de los bomberos en áreas empinadas, donde la vegetación es densa.









Una mujer de 65 años murió en su casa, mientras que un residente fue seriamente quemado. Otras cuatro personas resultaron ligeramente heridas. En el periódico “L’Andépended”, la hija de la víctima fallecida dijo que su madre no había sido invitada a evacuar su alojamiento, como afirman las autoridades. Una investigación sobre esta muerte está en marcha. En las filas de los bomberos, 19 resultaron heridos, uno de los cuales ha sufrido un trauma en la cabeza.





Según los primeros elementos de la investigación, el incendio comenzó al costado de una carretera. Las investigaciones están en marcha para determinar las causas del incendio y establecer cualquier responsabilidad.