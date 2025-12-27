Inspección de paquetes Shein: Falsificaciones, normas no respetadas… El 25% de los productos no textiles no cumplían, según Aduanas

Publicado el 27 de diciembre de 2025 a las 14:51 horas. Lectura: 1 min.











Entre las irregularidades detectadas durante esta operación a bombo y platillo en el aeropuerto de Roissy-CDG, la Aduana menciona falsificaciones, falta de marcas o indicaciones en productos cosméticos y aparatos eléctricos, o incluso normas no respetadas para determinados juguetes.









Este informe revisa a la baja las cifras anunciadas previamente por el gobierno poco después de esta operación. Luego afirmó que de 200.000 paquetes controlados, el 80% no cumplían.





En cuanto a los productos textiles -negocio principal de la plataforma Shein-, “reveló poco incumplimiento”informa la Aduana, que atribuye este mejor resultado al cierre de su mercado “unos días antes del operativo aduanero. »





Este último se celebró el 6 de noviembre y Shein afirmó haber cerrado temporalmente su mercado para vendedores externos en Francia el 5 de noviembre.





El 97% de los paquetes pequeños proceden de China





No se ha especificado el resultado jurídico de estos controles ni el número de posibles informes elaborados.





La operación de control se produjo un día después de que el gobierno iniciara un procedimiento para suspender la plataforma tras la protesta provocada por la venta de muñecos de pornografía infantil. Desde entonces, el tribunal judicial de París ha rechazado esta solicitud de bloqueo provisional y dictaminó que la medida “desproporcionado” mientras que Shein retiró de la venta los productos ilícitos. El gobierno apeló.









La plataforma asiática también lanzó una auditoría interna e indicó que autorizaría gradualmente a los terceros vendedores europeos que hayan pasado esta auditoría interna a poder vender nuevamente en su mercado.





En Francia, el número de artículos contenidos en paquetes pequeños aumentó de 170 millones en 2022 a 773 millones en 2024, según la Aduana. El 97% de estos productos llegan desde China. Una operación específica anterior en 2022 mostró que el 96% de los artículos no cumplían las normas o eran falsificados, según un informe parlamentario de diciembre.









Los Estados europeos quieren imponer un impuesto de 3 euros a las pequeñas parcelas a partir del 1 de julio de 2026, que en Francia podría incluso aumentarse a 5 euros en función del resultado de la ley de finanzas del Parlamento.