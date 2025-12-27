“Avances” de las fuerzas rusas en Ucrania, activos congelados, asunto Laurent Vinatier… Lo que hay que recordar de la rueda de prensa anual de Vladimir Putin





El presidente ruso, Vladimir Putin, habló durante su conferencia de prensa anual transmitida por televisión, este viernes 19 de diciembre. En esta ocasión, abordó un amplio espectro de temas que van desde la geopolítica y la economía hasta las preocupaciones concretas de la población y los problemas locales.









Como en años anteriores, se le esperaba con impaciencia por la ofensiva rusa en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, pero también por sus relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, o incluso por la escalada de tensiones con los europeos. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Occidente “engañó” a Moscú





Vladimir Putin afirmó que Rusia no tiene intención de lanzar hostilidades contra otros países siempre que sea “tratado con respeto” y acusó a Occidente de haber “engañado” Moscú continuando ampliando la OTAN. “No habrá operación si nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses”declaró, cuando se le preguntó si habría “nuevas operaciones militares especiales”nombre que dará Rusia a su ofensiva en Ucrania, en el futuro.





El presidente ruso advirtió que utilizar activos rusos para financiar a Ucrania podría “tener graves consecuencias”después de una cumbre de 27 el jueves sobre el tema que no desembocó en un acuerdo. “Es un robo. ¿Pero por qué no se puede cometer este robo? Porque las consecuencias pueden ser muy graves”dijo.





• “Avances” en el frente





El presidente ruso celebró los recientes avances territoriales de su ejército en Ucrania y aseguró que las fuerzas rusas “Avanzar por todo el frente”mientras se despliegan intensos esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra. “Nuestras tropas avanzan a lo largo de toda la línea de contacto (…), el enemigo se retira en todas direcciones”dijo.









“Estoy seguro de que antes de que termine este año veremos más éxitos”volvió a decir durante esta transmisión, que combina una conferencia de prensa y respuestas a preguntas de la población. Las fuerzas rusas han acelerado sus avances en Ucrania este año, donde controlan alrededor del 19% del territorio.





El miércoles, Vladimir Putin volvió a insistir en que los objetivos de Rusia en Ucrania serían “sin duda logrado”ya sea por canales diplomáticos o por medios militares. También tuvo un tono muy duro hacia los líderes europeos, a quienes calificó de “lechones” que pretenden provocar “el colapso” de Rusia.





• Rusia “no es responsable” de la guerra





Cuando un periodista estadounidense le preguntó sobre su responsabilidad personal en el conflicto más sangriento en suelo europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Vladimir Putin respondió: “No nos consideramos responsables de la muerte de personas, porque nosotros no iniciamos esta guerra. » Antes de volver a atribuir lo sucedido a las autoridades ucranianas.









El Jefe de Estado consideró que ahora corresponde a Kiev y a sus aliados europeos aceptar el fin de las hostilidades, ya que Moscú ya ha hecho ” compromiso ” durante las conversaciones con los estadounidenses. Para él, “la pelota está en la cancha” de Ucrania y Occidente en las negociaciones encaminadas a poner fin a la guerra. “La pelota está enteramente en el tejado de nuestros adversarios occidentales, en primer lugar, los líderes del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos”aseguró. dijo que estaba listo “negociar y poner fin al conflicto por medios pacíficos”.





• La posibilidad de interrumpir ataques profundos en caso de elecciones presidenciales en Ucrania





Vladimir Putin indicó que Rusia podría interrumpir sus ataques profundos en Ucrania el día de las elecciones presidenciales, si Kiev decide organizar estas elecciones. “Estamos dispuestos a pensar en cómo garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania, al menos cesando y absteniéndose de realizar ataques profundos en el territorio el día de las elecciones”dijo.





• Putin “se enterará” del asunto del prisionero Laurent Vinatier





Vladimir Putin indicó que investigaría el caso del investigador francés Laurent Vinatier, encarcelado en Rusia desde junio de 2024 y que podría ser juzgado por “espionaje”. Cuestionado durante su conferencia de prensa, dijo “no sé nada” sobre este asunto y escucharlo por primera vez. “Prometo que lo descubriré. Y si existe la más mínima posibilidad de resolver este problema de manera positiva, si la ley rusa lo permite, haremos todo lo posible”.añadió.





Laurent Vinatier fue condenado en octubre de 2024 a tres años de prisión por no haberse registrado como“agente extranjero”mientras recogía “información militar” puede ser “utilizado contra la seguridad” de Rusia. El interesado admitió los hechos, pero alegó ignorancia. En agosto compareció ante un tribunal ruso acusado de“espionaje” lo que, de confirmarse, correría el riesgo de aumentar considerablemente su pena. La investigación se ha ampliado y podría afrontar un nuevo juicio por espionaje a finales de febrero de 2026, según su abogado francés.