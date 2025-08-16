



Este viernes 1 de agosto, el Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, declaró en el micrófono de FranceInfo que suspendió las evacuaciones de Gaza Palestinians a Francia, después de capturas de pantalla de publicaciones antisemitas asignadas a un estudiante de Gazaouie circulado en redes sociales. Esta es una decisión particularmente injusta. Injusto porque, incluso si las acusaciones contra este estudiante se fundarían, de ninguna manera obligan a Francia a aplicar un castigo colectivo contra los palestinos de Gaza que esperan una evacuación, entre los cuales los veintiséis ganadores de los dos ganadores de la pausa (el programa nacional de recepción de emergencias de los científicos y los artistas en exilio) a la prueba de la Ministerio de Educación Superior e Investigaciones, creados en 2017 en 2017, en 2017, el Programa de Recepción de Emergencias de 2017 está a la Plaza de la vida.





Estos ganadores se llaman Ziad, Osama, Ruba, Mahmoud, Duha … Son investigadores, cineastas, poetas, escritores o maestros. Como todos los gazanis, viven en peligro de muerte permanente. Al igual que los 225 periodistas palestinos cuya desaparición ha sido identificada y que representaron una ventana al mundo, están amenazados con la muerte porque son el futuro de Gaza, y de ese futuro, el gobierno de Netanyahu y el extremo israelí de Bezabel Smotrich e Itamar Ben-gvir no quieren, ni para Gaza, ni para Palestinos, desde que deninan deninando.









La eliminación de estos actores de la sociedad civil palestina, un fortiori Gazaoouie, participa en el proyecto loco del ejecutivo israelí cuya mecánica implacable fue expuesta por el Tribunal Penal Internacional, las Naciones Unidas y muchas ONG, y varios elementos se encuentran con el criterio establecido por la Convención para la Prevención y Represión del Crimen del Crimen de 1948.





Han pasado meses desde que los archivos de los veintiséis ganadores palestinos del programa de pausa fueron validados por los Ministerios de Educación Superior, Investigación y Cultura, pero también de Extranjeros e Interior, que podrían haber sido “Proyector” Antes de otorgar su validación. Han pasado meses que, a pesar de sus archivos aceptados, los veintiséis ganadores palestinos del programa Pause están esperando que Francia cumpla con sus compromisos hacia ellos y los evacúe. En vano. Es por esta razón que, el 19 de mayo, varias personalidades de la sociedad civil francesa alertaron, en una columna publicada en “Le Monde”, disfunciones serias en el apoyo de las instituciones francesas a este programa nacional, que aún no había resultado en la evacuación de estos ganadores y sus seres queridos. También subrayó la responsabilidad política y moral, siempre actual, de Francia, que se enorgullece de ser un poder influyente en el Medio Oriente.





A pesar de los recordatorios hechos por varios colectivos y docenas de parlamentarios, estas evacuaciones aún no han tenido lugar.





Desde entonces, Ahmed Shamia, un arquitecto que fue uno de los ganadores, ha sido asesinado por el ejército israelí.





Desde entonces, ” El peor escenario de la hambruna está en marcha en la tira de Gaza », Para usar las palabras de un comunicado de prensa reciente de la ONU. En este caso, la ONU argumenta que casi el 40 % de la población ahora pasa varios días sin comer y que todos los niños menores de 5 años están expuestos a un riesgo de desnutrición aguda, miles de ellos ya sufren de desnutrición aguda severa, la forma más fatal de no nutrición. A esto debe agregarse la destrucción de la infraestructura de suministro de saneamiento y agua potable, así como el 90 % de los establecimientos de salud, a pesar de que las enfermedades fatales están aumentando y el ejército israelí continúa con sus bombardeos, causando más y más muertos y heridos.





Sin embargo, el presidente de la República, Emmanuel Macron, dijo durante su discurso de Sorbona el 5 de mayo, y reafirmó nuevamente al IMA, el 5 de junio, la urgencia de dar la bienvenida a estas personas ” En el nombre de este universalismo científico, gemelo del universalismo europeo. Esta visión de las cosas es nuestra, Ziad, Osama, Ruba, Mahmoud, Duha y los otros ganadores palestinos del programa Pause son puentes entre nuestras sociedades y mantienen en ellas la promesa de un mundo deseable.





Esta inercia ya contrasta fuertemente con la velocidad con la que las autoridades francesas establecieron sistemas destinados a dar la bienvenida a los académicos estadounidenses cuya investigación está amenazada por la administración Trump, o la recepción legítima de los refugiados ucranianos por parte de los países europeos. Ella tendía a acreditar el Dos pesos, dos medidas Característica de las cancillerías occidentales cuando se trata de Gaza y cuando se adapta a la vida de las personas que trabajan por la paz.





Ya ni siquiera estamos allí. Decidir suspender las evacuaciones de los palestinos de Gaza con el pretexto de que un estudiante Gazaoouie habría producido publicaciones reprensibles en las redes sociales es pasar de la inercia a una renuncia vergonzosa.





Tal posicionamiento sofoca la esperanza y encierra a los seres en una trampa mortal.





Hacemos un llamado a las autoridades francesas que hagan todo para honrar su promesa de salvar a todos los ganadores palestinos del programa Pause.





El futuro de Gaza y Palestina está en juego.





Es el futuro de las relaciones de nuestras sociedades heredadas de la Ilustración con un Cercano Oriente cuyo futuro no puede escribirse sin ellas.





Firmador:





Ariella aïsha Azoulay, ensayista y cineasta





Lilia Ben Hamouda, activista sindical





Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psiquiatra y ensayista





Rony Brauman, médico y ex presidente de médicos sin fronteras





Nicolas Cadène, ex raptante del Observatorio del Secularismo





Marc Cheb Sun, autor,





Mona Chollet, periodista y ensayista





Olivier Deau, estudiante de doctorado (París 1 Sorbona, Ladyss)





François Ducat, cineasta





Alain Gresh, periodista y ensayista





Cyrille Javary, sinólogo y autor





William Leday, maestro de relaciones internacionales en Sciences Po Aix-en-Provence,





Imane maarifi, enfermera





Imhotep, compositor y productor, para el IAM Music Group





Bélight Nabli, profesor universitario en derecho público y ensayista,





Roland Nuer, cineasta





Hassina Machaï, periodista





Christophe Oberlin, cirujano





Dominique Plihon, economista y ensayista





Claudy Siar, cantante, periodista y productor





Michèle Sibony, ensayista y portavoz de la Unión Judía Francesa por la paz





Eyal Sivan, cineasta y ensayista





Marion Slitine, historiadora y antropóloga, fundadora del colectivo de artistas de Gaza para Gaza





Pierre Stambul, ensayista y portavoz de la Unión Judía Francesa por la paz





Khadija Toufik, periodista





Candice Vanhecke, periodista





Françoise Vergès, autor y activista





Audrey Vernon, actriz y autora