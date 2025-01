Incendios en Los Ángeles, tormenta tropical en Mayotte, accidente de tranvía en Estrasburgo… Las cinco noticias del fin de semana

Resumen

¿No has seguido las novedades de este fin de semana del 11 al 12 de enero? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” ha preparado un resumen de las principales informaciones a recordar.





Mientras los incendios se intensifican en Los Ángeles, Mayotte se prepara para enfrentar una tormenta tropical, un nuevo evento climático importante menos de un mes después del devastador ciclón Chido. Al mismo tiempo, un accidente de tranvía dejó más de 68 heridos en Estrasburgo. Aquí tenéis la información principal del sábado 11 y domingo 12 de enero.





• Los incendios se intensifican en Los Ángeles, 16 personas muertas





Los múltiples incendios que azotan Los Ángeles desde hace cinco días han dejado al menos 16 muertos. A pesar de los esfuerzos de miles de bomberos en el lugar, el “Incendio Palisades” se extendió el sábado hacia el noroeste de Los Ángeles. Ahora amenaza al densamente poblado Valle de San Fernando, pero también al Museo Getty y sus valiosas obras de arte.





Los bomberos se han beneficiado de una calma en los vientos durante los últimos tres días. Pero este fin de semana las ráfagas volvieron a ser más fuertes. “Estos vientos, combinados con el aire seco y la vegetación seca, mantendrán alta la amenaza de incendio en el condado de Los Ángeles”advirtió Anthony Marrone, jefe de bomberos del condado.









Algunos habitantes de la ciudad de Los Ángeles no ocultan su descontento con las autoridades democráticas, en particular porque los bomberos a veces tuvieron que lidiar con bocas de incendio vacías o con baja presión. Pan bendito para el presidente electo ultraconservador Donald Trump, quien aprovechó la oportunidad para declarar, apuntando a los demócratas: “Este es uno de los peores desastres en la historia de nuestro país. No pueden apagar los incendios. ¿Qué les pasa? »





En los últimos cinco días, más de 150.000 personas se han visto obligadas a huir ante las llamas en la región.





• Un mes después del ciclón Chido, Mayotte sufre una tormenta tropical





Mayotte, puesta en alerta ciclónica roja el sábado por la noche, creyó en un momento que tenía que hacer frente a un nuevo ciclón menos de un mes después del devastador paso de Chido. Pero finalmente, la perturbación Dikeledi fue degradada al rango de tormenta tropical a medida que se acercaba a las costas del archipiélago de Mayotte este domingo por la mañana.





A pesar de una intensidad ligeramente menor, Dikeledi ya ha hecho daño. Las primeras inundaciones se registraron en la costa sur, en particular en la aldea de Mbouini, una de las pocas localidades que se salvaron del ciclón Chido, pero que esta vez quedó devastada.













En la isla, la lluvia y el viento se intensificaron por la mañana. “En las próximas horas y gran parte del día se esperan lluvias muy intensas que pueden provocar inundaciones repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Son posibles ráfagas de hasta 80 a 90 km/h, especialmente en la parte sur de la isla”.advirtió Météo France.





La población de Mayotte, que cuenta con 320.000 habitantes, está confinada desde el sábado por la noche a las 22.00 horas, hora local, con prohibición de viajar hasta nuevo aviso. El prefecto de Mayotte, François-Xavier Bieuville, declaró el domingo que había decidido “mantener la alerta roja hasta el lunes por la noche”.





• Nuevas tensiones entre Francia y Argelia





Argelia rechazó el sábado las acusaciones francesas «escalada» Y «humillación» tras el regreso a París de un influencer argelino que había sido deportado a su país.





“Argelia no está, de ninguna manera, inmersa en una lógica de escalada, superación o humillación.afirmó el sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado de prensa. La vengativa y odiosa extrema derecha, así como sus heraldos certificados dentro del gobierno francés, están liderando actualmente una campaña de desinformación, incluso mistificación, contra Argelia.





El ministerio reacciona a las declaraciones de dos ministros franceses que denunciaron el regreso a Argel de un ciudadano argelino expulsado por Francia a su país. El viernes, Bruno Retailleau afirmó que “Argelia busca humillar a Francia”.









Las relaciones históricamente tumultuosas entre Argelia y Francia, una antigua potencia colonial, han empeorado en las últimas semanas, en particular con el arresto del escritor franco-argelino Boualem Sansal en Argel y de personas influyentes argelinas en Francia.





• 68 heridos en un accidente de tranvía en Estrasburgo





El sábado por la tarde, poco antes de las 16.00 horas, un tranvía que se encontraba en el andén de la parada de metro de Estrasburgo fue violentamente atropellado por delante por el tranvía que tenía delante. El tranvía, que tuvo que detenerse antes de la siguiente estación debido a un atasco en las vías, retrocedió por razones aún desconocidas y rodó por la pendiente que conduce a la estación.





Un centenar de personas salieron ilesas. Pero 68 personas resultaron heridas. Las víctimas presentaban lesiones relacionadas con traumatismos, “heridas en el cuero cabelludo, una o dos fracturas de clavícula, un esguince de rodilla”detalló el sábado el director del servicio de bomberos y salvamento del Bajo Rin, René Cellier.





La fiscalía anunció que había abierto una investigación por el cargo de lesiones involuntarias, cuyo objetivo es “determinar las causas del accidente y resaltar posibles responsabilidades penales”. Se descarta la hipótesis de un acto voluntario.





• ¿Hacia una suspensión de la reforma de las pensiones?





El presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, afirmó el domingo “No oponerse en principio” de hecho de«detener» brevemente la reforma de las pensiones para “volver a discutir”mientras que el PS solicita una «suspensión» de la reforma de 2023 al precio de la no censura del gobierno.





“Mientras hablamos esta mañana, la cuenta aún no está ahí”reconoció sin embargo Olivier Faure, recordando que las conversaciones aún están en curso con el ejecutivo y que aún no conoce las decisiones del Primer Ministro.









El primer ministro François Bayrou pronunciará su declaración de política general el martes y podría hacer un gesto hacia la izquierda sobre esta reforma para intentar conseguir un acuerdo de no censura. Pero el centrista debe enfrentar una fuerte resistencia en el “base común” quién la apoya: el presidente del Senado, Gérard Larcher, y el jefe de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, hablaron en «Le Parisien» para expresar su fuerte oposición a cualquier suspensión de la reforma.





Gérard Larcher y Yaël Braun-Pivet serán recibidos por François Bayrou el lunes a las 17:30 horas, según informó el séquito del presidente de la Asamblea nacional.