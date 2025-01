El 1% más rico del planeta agotó su presupuesto de carbono para 2025 en sólo 10 días, Bernard Arnault en 2h15

En comparación, una persona perteneciente a la mitad más pobre de la población mundial tardaría casi tres años en agotar su parte del presupuesto anual mundial de carbono, según un estudio de la ONG Oxfam.





Ese es un número que da vueltas a la cabeza. Según un nuevo estudio de la ONG Oxfam, publicado este viernes 10 de enero, el 1% más rico del mundo ya ha agotado su parte del presupuesto anual global de carbono, es decir, la cantidad de CO 2 que se pueden agregar a la atmósfera sin que la temperatura global aumente más de 1,5°C.









En Francia, el premio es para Bernard Arnault, jefe de LVMH y el hombre más rico del país, que quemó su presupuesto de carbono para el año el 1ejem Enero a las 2:15 a.m. En comparación, a una persona de la mitad más pobre de la población mundial le tomaría casi tres años (1.022 días) agotar su parte del presupuesto anual global de carbono.





Para identificar este día crucial, denominado “Día de los Contaminadores”, Oxfam se basó en una investigación realizada por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo sobre las emisiones de consumo asociadas con los ingresos en 2019, el año más reciente del que hay datos disponibles. La ONG muestra que el 1% más rico, o 77 millones de personas, incluidos multimillonarios, millonarios y aquellos que ganan más de 140.000 dólares al año, fueron responsables del 15,9% de las emisiones globales de CO. 2 ese año.





Reducir las emisiones de los más ricos en un 97% para 2030





“En el mundo no todos contaminan de la misma manera. Y este informe muestra que el colapso climático es causado de manera desproporcionada por el consumo de los súper ricos.subraya Elise Naccarato, responsable de la campaña contra las desigualdades climáticas de Oxfam. Si las emisiones de CO 2 difieren entre los ricos y los más pobres, se están ampliando especialmente “entre el 1% y el resto del planeta”.





Y con razón: mientras un multimillonario entre las 50 personas más ricas del mundo emite una media de 7.746 toneladas de CO 2 Al año sólo con su consumo de aviones y yates, una persona del 50% más pobre de la humanidad emite 1,01 toneladas de CO 2 al año con su consumo, recordó Oxfam en octubre de 2024. Bernard Arnault emite 1.200 veces más emisiones de CO 2 que un francés medio, cuando la huella de carbono del hombre más rico del mundo, Elon Musk, asciende a 5.947 toneladas de CO 2 y equivale a 834 años de emisiones para la persona promedio en el mundo o 5.437 años para alguien del 50% más pobre del mundo.









Estas cifras se pueden explicar por el estilo de vida. “extremadamente caro para los ultraricos”sino también por sus activos financieros. “Sus inversiones en empresas con altas emisiones representan la mayor parte de la huella de carbono total de estos ultraricos”explica Elise Naccarato. Transmisiones “invisibles pero que dan forma a la sociedad”.





En última instancia, si todo el mundo tuviera el mismo patrón de consumo que el multimillonario medio, el presupuesto mundial de carbono se agotaría en menos de dos días, indicó Oxfam en octubre de 2024. “Reducir las desigualdades reducirá las emisiones”critica Elise Naccarato, quien propone, para lograrlo, hacer que los ricos contaminadores contribuyan más gravando el consumo de lujo de manera disuasoria. Y esto, sin más. Porque, limitar el calentamiento global a 1,5°C en comparación con la era preindustrial, el objetivo más ambicioso del acuerdo climático de París, “El 1% más rico debe reducir sus emisiones en un 97% para 2030”.