Darmanin es objeto de una denuncia de una treintena de abogados por su apoyo implícito a Sarkozy tras su visita a prisión

Acusan a Gérald Darmanin de “tomar una postura” : un grupo de abogados presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la República (CJR) contra el Ministro de Justicia por su apoyo implícito a Nicolas Sarkozy, a quien visitó en prisión. El Ministro de Justicia se reunió el miércoles 29 de octubre en la prisión de Santé, en París, con el ex Presidente de la República, uno de sus mentores políticos.









Pero la denuncia de los abogados surgió mucho antes, justo después de las declaraciones de Gérald Darmanin en France-Inter el 20 de octubre, en vísperas del encarcelamiento del ex jefe de Estado. Al confiar ese día “tristeza” Tras la condena de Nicolas Sarkozy y el anuncio de que pronto lo visitaría en prisión, como ha hecho desde entonces, el Ministro de Justicia “necesariamente ha ocupado un puesto en una empresa sobre la cual tiene poder administrativo”afirma la denuncia que la Agence France-Presse pudo consultar.





Gérald Darmanin indicó que iría “ver en prisión” Nicolas Sarkozy debe preocuparse “de sus condiciones de seguridad”. Y para agregar: “Siento mucha tristeza por el presidente Sarkozy”, “El hombre que soy, fui su colaborador, no puede ser insensible ante la angustia de un hombre. »





Una treintena de abogados indignados





Este colectivo de una treintena de abogados afirma en su denuncia, presentada por Mmi Jérôme Karsenti, “particularmente indignados por las declaraciones del Ministro de Justicia” intercambio “Públicamente de su compasión hacia Nicolas Sarkozy al enfatizar los vínculos personales que mantienen”.





En “hablar públicamente de su deseo de visitar a Nicolas Sarkozy detenido” De este modo “que dándole apoyo implícitamente”Gérald Darmanin tiene “necesariamente tomado una posición” en una empresa de la que también “poder de supervisión como superior jerárquico de la fiscalía”despliegan los demandantes.









Jurídicamente, este grupo de abogados presenta una denuncia contra el Ministro de Justicia por “apropiación ilegal de intereses”vía jurisprudencia considerando que “interés” poder “ser moral y más precisamente amigable”.





“No hay duda de que este interés puede comprometer la imparcialidad y la objetividad de Gérald Darmanin quien, como Ministro de Justicia, no puede adoptar una posición de esta manera en un caso pendiente”argumentan los abogados.





Condenado el 25 de septiembre a cinco años de prisión en el caso Libio por conspiración criminal, el expresidente ha presentado desde entonces una solicitud de liberación, que los tribunales deberán examinar en las próximas semanas, antes de su juicio de apelación en 2026.





Un riesgo de “socavar la independencia de los magistrados”





Los comentarios de Gérald Darmanin sobre Francia-Inter ya han conmovido al poder judicial. El fiscal más alto de Francia, Rémy Heitz, lo vio como una “riesgo de obstáculo a la serenidad” y por lo tanto “socavando la independencia de los magistrados”.





“Garantizar la seguridad de un ex Presidente de la República en prisión, un hecho sin precedentes, no afecta en modo alguno la independencia de los magistrados pero entra dentro del deber de vigilancia del jefe de administración que soy”Gérald Darmanin ya se había defendido en la red social









Para el colectivo de abogados, “las declaraciones” del Ministro de Justicia, “seguido” de su “visita a la prisión de Santé”son “probablemente socave la confianza que los litigantes tienen en la justicia y sus auxiliares”que son, en particular, abogados.





EL “comportamiento” del Guardián de los Sellos habla con ellos “por tanto un daño a la práctica y a la imagen que obliga a presentar esta denuncia ante la comisión de solicitudes” del CJR, todavía podemos leer en la denuncia.





La CJR es la única jurisdicción autorizada para procesar y juzgar a miembros del gobierno por delitos y faltas cometidos en el ejercicio de sus funciones.