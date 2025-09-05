



El Vmi Republic ya no es lo que era. Esta dieta “Estable, eficiente y popular “, Quiero por el general de Gaulle y cortar a sus medidas, se hunde en la crisis. El 8 de septiembre, el destino del primer ministro, François Bayrou, quien involucró la responsabilidad de su gobierno en un proyecto de ahorros presupuestario drástico sin haber abierto los más mínimos ocho meses y que se refleja en este Blackmail. La experiencia centrista y la promesa no tienen un diálogo con todas las fuerzas políticas.









Después de una reelección sin impulso en 2022, las elecciones legislativas sin la mayoría, una disolución suicida en 2024 y una verdadera derrota en las elecciones legislativas que siguieron, aquí está Emmanuel Macron pronto obligado a nombrar a su quinto primer ministro en tres años. Un ejercicio de altos enerobáticos sin una red. En esta etapa, ningún “primario” parece capaz de garantizar un apoyo parlamentario mínimo para que se adopte un presupuesto.





En un país muy preocupado por las amenazas a un estado de bienestar cubierto de deudas, este callejón sin salida político alimenta la ira y la compensación. Pidiendo en la huelga general, Jean-Luc Mélenchon sopla en el Brandon de una revuelta proteica nacida en las redes sociales que afirma “bloquear el país” desde el 10 de septiembre. Fiel a su estrategia de “todos los antagonisadores”, el líder de los rebeldes también reclama el despido del Presidente de la República. Si bien el Rally Nacional no espera nada más que una nueva disolución para acercarse al poder: en caso de regreso a las urnas, las encuestas lo colocan en la parte superior de las intenciones de votación.









Ante esta tabla de una Francia condenada a la inestabilidad del gobierno, la protesta social y la sobrecarga de extremos, los mercados están alarmados y las tasas de interés de la deuda francesa suben. Al ondear el espectro de una crisis financiera si tenía que soltar el bar, François Bayrou solo se ajusta a los temores. Irresponsable, su profecía del caos amenaza con convertirse en autosuficiente. Al final de un escenario negro, el exconomista del Fondo Monetario Internacional Olivier Blanchard cree que la pesadilla de una Francia colocada bajo la supervisión del FMI para limpiar sus cuentas “No se puede excluir”.









¿Deberíamos temer lo peor? Afortunadamente, nunca está seguro. La acumulación de amenazas interiores y externas puede incluso terminar alentando a los republicanos de ambos lados a unirse. “La única pregunta que vale hoy es la siguiente: ¿podemos constituir, en el año y medio que permanece antes de la elección presidencial de 2027, una forma de coalición, basada en el tema de la transición climática y la justicia social?» Análisis El ex ministro Cécile Duflot, que sueña con romper el hielo entre los ambientalistas, el no melenconista a la izquierda y el bloque central.









En el futuro inmediato, los partidos gubernamentales no tienen interés en una nueva disolución que les haga perder varios escaños. El debilitamiento resultante también correría el riesgo de frustrar las ambiciones que se ven atraídas por el enfoque de las elecciones presidenciales de 2027. Después de la caída de Bayrou, ¿cómo justificar la censura de su reemplazo ante los votantes y la ausencia de presupuesto para el país? Sigue habiendo una gran dificultad: estar de acuerdo en un trabajador temporal que sería como mínimo no para censurar.









Nuevamente, el bloque central solo puede contar con la comprensión del Partido Socialista. Afirmando “Listo para gobernar”ofrece un contrarresta menos doloroso y mucho más redistributivo que el de François Bayrou. ¿Es para aplicarlo? Muy minoría en la asamblea, los socialistas ni siquiera tienen el apoyo de la rebelde de Francia. Por lo tanto, su proyecto financiero tiene como objetivo tomar una fecha para los próximos plazos electorales y presionar a Elysée. Como en diciembre de 2024, Emmanuel Macron debería resolver designar a un jefe del gobierno que sabe cómo dar salarios presupuestarios al gobierno a la izquierda sin atraer la ira de la derecha. La búsqueda del pájaro raro acaba de comenzar.