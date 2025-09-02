Por

Japón y Corea del Sur han conocido el calor récord este verano, mientras que las temperaturas están subiendo en todo el mundo en los últimos años, el cambio climático que conduce a condiciones climáticas cada vez más impredecibles.









Temperatura promedio en Japón entre junio y agosto “Fue 2.36 ° C mayor que el valor promedio, lo que lo ha convertido en el verano más caluroso desde el inicio de las declaraciones en 1898”según la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA). “Fue el tercer verano consecutivo con temperaturas récord”agregó el JMA.





Durante el mismo período, en Corea del Sur, la temperatura promedio fue de 25.7 ° C, “El más alto desde el inicio de la recopilación de datos en 1973”dijo la administración meteorológica coreana en un comunicado. El registro anterior para el mismo período fue de 25.6 ° C, establecido el año pasado.





Consecuencias sobre la salud de los habitantes





En Japón, el calor tórrido ha llevado a la hospitalización de unas 84,521 personas en todo el país entre el 1jerga Mayo y 24 de agosto, un ligero aumento en comparación con las 83,414 personas hospitalizadas durante el mismo período en 2024, según la Agencia de Gestión de Bomberos y Desastres.









En Tokio, Masao Nakano, un seguidor de 80 años, jogol, le dijo a AFP que lamentaba los viejos tiempos cuando simplemente podía “Saca, regará la calle y siente aire fresco”. Afirma haber sobrevivido a este verano abrasador entrenando en un gimnasio y trotando para prepararse para un maratón. “¡Es una locura! Todo esto se debe al hombre, ¿no? Todo este aire acondicionado y esta producción de electricidad”se preguntó.





Sequía y flores tempranas





Los cerezos japoneses, emblemáticos del archipiélago, ahora florecen a principios de la primavera debido a temperaturas más cálidas, o incluso no florecen por completo, las caídas y los inviernos no están lo suficientemente fríos como para desencadenar la floración.





Además, la emblemática gorra nevada de Mont Fuji apareció el año pasado hasta principios de noviembre, contra principios de octubre en promedio. El calentamiento global es uno de los muchos factores detrás de la lentitud de la nieve.









Por su parte, Corea del Sur enfrenta una sequía prolongada que golpeó la ciudad costera de Gangneung, en el noroeste del país. Se declaró en esta ciudad un estado de desastre nacional en esta ciudad de 200,000 habitantes después de semanas sin precipitación, mientras que las autoridades impusieron restricciones drásticas al uso de agua por parte de los individuos.





Un aumento en las temperaturas que acelera





Según los científicos, las ondas de calor son cada vez más intensas y frecuentes en todo el mundo debido al cambio climático causado por los humanos.





Pero la velocidad del aumento de la temperatura no es uniforme en todo el mundo. Según los datos globales de la Agencia Americana de Observación Oceánica y Atmosférica (NOAA), Europa es el continente que ha experimentado el calentamiento más rápido en una década desde 1990, seguido de Asia.





El mes pasado, las Naciones Unidas advirtieron que el aumento de las temperaturas mundiales tuvo un impacto cada vez más dañino en la salud de los trabajadores y que también afectó la productividad, lo que disminuiría en un 2 a 3 % para cada grado por encima de 20 ° C.