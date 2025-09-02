Gran revés judicial para las tareas aduaneras de Trump, el caso irá a la Corte Suprema

Publicado el 30 de agosto de 2025 a las 9:43 a.m. Lectura: 2 min.







Un tribunal federal de apelación estadounidense falló el viernes 29 de agosto que una gran parte de los deberes aduaneros impuestos por Donald Trump eran ilegales, un gran revés para un pilar de su política que sacudió la economía mundial, ante la Corte Suprema a su vez. La ejecución de la sentencia fue suspendida hasta el 14 de octubre, los deberes de aduanas en disputa permanecen vigentes por el momento.





“¡Todas las tareas aduaneras todavía están en vigor!» El presidente estadounidense reaccionó rápidamente a un mensaje en su red social de la verdad. “Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los usaremos al servicio de nuestro país”agregó el presidente. Donald Trump dijo que iba a comprender la corte, cuya mayoría conservadora cementó, para decidir la disputa en la última instancia. Un testamento confirmado un poco más tarde por su ministra de justicia, Pam Bondi, en X.









La sentencia del viernes, tomada por la mayoría de los siete jueces contra cuatro, debilita la ofensiva proteccionista del jefe de estado que había dicho públicamente que temiera esta posibilidad a principios de mes.





No es el poder de gravar





Desde su regreso al poder en enero, Donald Trump ha establecido, en varias olas, un nuevo recargo en los productos que ingresan a los Estados Unidos. Estos varían del 10 al 50 % dependiendo de situaciones y países. Estos son estos derechos aduaneros, diferentes de los que sorprenden en sectores particulares (automotriz, acero, aluminio, cobre), en el corazón del conflicto legal.





Según el texto del juicio, “La ley otorga al Presidente de poderes importantes para tomar un cierto número de medidas en respuesta a una situación de emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas medidas incluye explícitamente el poder de imponer las tareas aduaneras y otros impuestos”prerrogativa del Congreso.









Los jueces consideran que el Jefe de Estado no puede imponer tareas aduaneras indiferentes. Sin embargo, está escrito, aquellos que se han puesto en su lugar “Solicite casi todos los artículos importados a los Estados Unidos”casi cualquiera que sea su origen y “Sin límite de tiempo”.





El caso fue examinado por primera vez por el Tribunal Comercial Internacional de los Estados Unidos (ITC), que había estimado a fines de mayo que Donald Trump había superado sus poderes al imponer un recargo no dirigido.





“Embarazoso”





En su mensaje sobre Truth Social, el presidente estadounidense dice que la decisión del viernes fue tomada por jueces “Altamente politizado”en otras palabras, hostil a su gobierno. Según él, si los deberes aduaneros se retiraran, “Sería un completo desastre para el país”quien sería “Destruido”.





A principios de agosto, dijo que temía “Reembolso (de) enormes cantidades”mientras que el ejecutivo estadounidense se enorgullece de reunir decenas de miles de millones de dólares en ingresos adicionales. El gobierno también tiene miedo de perder una palanca de presión importante en sus socios comerciales. El miedo a las tareas de aduanas exorbitantes ha empujado a muchos de ellos, incluida la Unión Europea, a abstenerse de represalias y abrir su mercado más a los productos estadounidenses.













El gobernador de California de California Gavin Newsom bromeó después de la decisión del viernes, diciendo que “Trump fue el mayor perdedor en los Estados Unidos”. Al mismo tiempo, lamentaba a los estadounidenses “Sea aquellos que se someten a sus políticas económicas fallidas”.