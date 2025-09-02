En el día de verano de “Uniters”, François Ruffin se posiciona para 2027





Algunos clarificados perforan las nubes este sábado 30 de agosto en Châteaudun. ¡Es aquí, en este pequeño pueblo de Eure-Et-Loir, donde el auto-bautizado “unitario” se encuentra de pie! (Partido de François Ruffin), después (fundado por la ex-Insinumis Clémentine Tarain, Raquel Garrido y Alexis Corbière) y la generación. Al ir al evento, algunos activistas se preguntan sobre el azul púrpura de la señalización “Reuniendo para ganar” que indica el camino. “¡Pero no son nuestros colores!” »»un activista se sorprende. “Es para Union”replica a otro.





La palabra “unión” se ve afectada durante el día para hacer frente a la caída del gobierno de François Bayrou, que promete ser el 8 de septiembre. La “unidad” cree en el remake del nuevo frente popular alrededor de Lucie Castets. “Sé que estoy en casa porque estoy con los unionistas”, Declara al director interesado en la reunión conjunta de fin de día que reúne alrededor de 1.500 personas. Y reanudar frente a un maldito canto “¡Unidad, unidad!» » :: “Tenemos este programa, el del nuevo frente popular”.





En la galería, siguió a Lucie Castets, por lo tanto, Clémentine Tarain, Alexis Corbière, Benjamin Lucas, Benoît Hamon o François Ruffin. De todos los organizadores, el Picard es el único que ha declarado claramente su ambición de ser un candidato para la elección presidencial de 2027, aunque no excede el 5 % de las intenciones de votación en las últimas encuestas de IFOP publicadas en mayo pasado. ¡A finales de junio, François Ruffin lanzó Standing! ¡Para ampliar su Picardy Standing Picardy Microparti!









“¿Quién debería pagar?» »





Ser unionista, para François Ruffin también es una forma de aparecer en la foto de la familia, a la izquierda, pase lo que pase. ¿Si Emmanuel Macron opta por una disolución? Entonces el diputado del somme, que dice que ha “Largo reflexivo”se iría ” defender ” Su mandato aunque dice ” fatiga ” tener que hacerlo por cuarta vez. “Desde el principio, esta semana, ya estamos en la campaña”se lanza durante la reunión para sus activistas más fieles en el público. Si el jefe de estado designaría a un primer ministro de izquierda? François Ruffin estaría convencido de que su campamento podría “Establecer una gran mayoría”. Y argumentar: “Tenemos la oportunidad en toda esta situación es que el debate se relaciona con una pregunta sobre la izquierda:” ¿Quién debe pagar? ”









Es alrededor de esta pregunta que los socialistas, los ambientalistas, los comunistas, después y generación se reunieron en la tarde por la iniciativa de François Ruffin para una mesa redonda sobre “La feliz recuperación de Francia”. ¡Justo antes, se había encargado de ofrecer varias propuestas presupuestarias en nombre de DeBout!, Sin mencionar el programa del nuevo frente popular. “Estamos en la misma melodía, pero habrá algunas notas disonantes”dijo otro de sus familiares a principios de esta semana.





“Falta de coordinación”





Si quiere convertirse en el hombre izquierdo capaz de reconciliar las visiones de lo irreconciliable, François Ruffin no puede estar al margen. Se dedica a un “Número de equilibrio para estar en el centro del juegoobserva un pariente del Picard. Cuando Mélenchon y Glucksmann eligen el paso a un lado, elige la unión ”. Comenzando a estar presente si deberían llevarse a cabo nuevas negociaciones de izquierda: el año pasado, François Ruffin no había participado en las reuniones habiendo designado a Lucie Castets como candidata para Matignon.





Unión, por supuesto, ¿todavía tienes que saber con quién? “Quizás una pequeña coordinación entre los planes de todos”estamos resbalados del lado de la generación. Viernes, en el campus de PS de Blois, donde François Ruffin, Alexis Corbière y Benjamin Lucas fueron invitados, Olivier Faure aseguró que su partido es “Voluntario” Para gobernar. Pero los socialistas esta vez descartaron lo rebelde y la candidatura de Lucie Castets. Que Emmanuel Macron “Lo nombra entre nosotros, la izquierda y los ecologistas”dijo Olivier Faure el sábado, “Nos doblaremos en nuestra elección”.









Los rebeldes ya son un jinete solo. En su discurso final, François Ruffin, un gran partidario de la mayoría, envió un mensaje claro a sus antiguos camaradas mélenchonistas: “Nuestro gran negocio (…) No es tener el odio a la policía, no es tener el odio de PS, es hacernos amar. »»





Los “Uniters” aún advierten que tendremos que permanecer sobre la base del programa del nuevo frente popular y afirman que ellos “ No se embarcará en algo que sería una forma de desarrollo en los maricones del macronismo ”.