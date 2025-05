Homenaje a Mohamed Lakhdar Hamina, un importante cineasta argelino que desapareció cincuenta años después de su palma dorada

Publicado en



27 de mayo de 2025 a las 2:54 p.m. actualizó el



27 de mayo de 2025 a las 2:54 p.m.

Tiempo de lectura: 3 min.



El viernes 23 de mayo en Argel, Mohamed Lakhdar Hamina, un importante cineasta argelino, nos dejó. Muerte de cine para un hombre de cine.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





En el Festival de Cine de Cannes este año fue la proyección en la selección de Classics Cannes de la versión 4K restaurada de “Chronicle of the Broves Years” de Mohamed Lakhdar Hamina. Hasta el día de hoy, esta película sigue siendo la única palma de oro ganada por un país árabe o africano. Un orgullo para todos los argelinos, que de ninguna manera excluyen la esperanza de que algún día un jurado de Cannes corona otra película árabe o africana. Este viernes 23 de mayo, en la sala de Buñuel de los festivales de Palais des, todos compartimos la impaciencia de encontrar esta película que había sido una belleza por la magia de una restauración dirigida bajo la supervisión del propio Mohamed Lakhdar Hamina y la emoción para celebrar las 50mi Aniversario de esta obra maestra, su recompensa histórica y el hombre que los había soñado y los había hecho.





Conocía la pasión que los hijos de Lakhdar Hamina – Marwane, Malik y Tarek habían invertido en esta proyección de Cannes – apoyados por la energía del distribuidor Malek Ali Yahia y el cantante, actor y productor Sofiane Zermani. El día anterior, para subrayar la importancia de esta selección, esta película y su creador, una delegación de argelinas y argelinas del cine aumentaron las famosas marchas de Cannes, felices y orgullosas de saludar a este monumento de su herencia. Este grupo, del cual tuve el honor de formar parte, fue dirigido por Malik Lakhdar Hamina, acompañado por su esposa, y estaba compuesto por el periodista y director del Festival Annaba de la película Mediterránea Mohamed Sara, la periodista Hana Ghezzar Bouakkaz, la productora Taqiyeddine Issaad, de la actriz Sara Lalama, y ​​Sofiane.





Al día siguiente, el viernes 23 de mayo, la proyección de “Chronicle of the Years of Embers” nos llevó a todos. Por supuesto, el entusiasmo, el respeto y el orgullo a veces teñen nuestras gafas argelinas. Pero no creo que me equivoque al decir que los espectadores presentes en esta sala, argelinos o no, estaban molestos por la fuerza de esta película cuya versión restaurada permite apreciar el poder visual completo, el aliento romántico y la dirección de los actores que da toda su dignidad y su humanidad a sus personajes y su aventura, que es nuestra.





Después de las lágrimas del final de la película, redoblada por la emoción de una ovación de pie, salimos de la habitación, felices de poder hablar entre los espectadores de esta reunión para algunos, de esta primera reunión para otros con esta película y con Mohamed Lakhdar Hamina.





Apenas una hora después del final de la película, nos enteramos de su muerte.





En la película, Mohamed Lakhdar Hamina interpreta el papel de Miloud, un hombre que uno estaría equivocado al tomar para el loco de la aldea mientras él retiene más del Profeta. Miloud se argumenta el pueblo vivo que vive y los muertos del cementerio con toda la lucidez, la energía y las bromas que conocimos en su creador, Mohamed Lakhdar Hamina. Al final de la película, mientras que los personajes de la película escucharon los llamados a la libertad de las diatantes de Miloudes y la lucha y su dolor rastrean el camino hacia la independencia y su dolor, el trabajo de Miloud. Puede acostarse en el medio de las tumbas que habló, para finalmente descansar en su jardín eterno.





Sin lugar a dudas, al mismo tiempo, al otro lado del Mediterráneo, en la caja de sonido en su propia película, Mohamed Lakhdar Hamina dejó este mundo. Mientras que las generaciones más jóvenes de argelinos que trabajan en el cine se reunieron para celebrar su trabajo y reclamar esta herencia en el lugar de su consagración, el festival de Cannes, Mohamed Lakhdar Hamina, como Miloud, fue.





El destino le ofreció al artista la muerte que había inventado y organizado en su trabajo. Mohamed Lakhdar Hamina era un poeta por imagen tanto como por el verbo. Está su poesía en su partida.





La muerte perfecta de un narrador. Un final del cine.





Esto no le perjudará el dolor de sus seres queridos y de todos los que lo amaron. Pero así es como mueren las leyendas. Y así es como su leyenda nunca morirá.





Expreso orgánico





Salem Brahimi es un cineasta franco-algerio. Este texto fue escrito unas horas después de la proyección en Cannes de “Chronicle of the Broves años” y el anuncio de la muerte de Mohamed Lakhdar Hamina.