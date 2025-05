“No todos” para la ley de “duplomo”: los campesinos y los activistas demuestran en París

Por

“No hay necesidad de pesticidas tóxicos, no hay necesidad de megabasinas, no hay necesidad de granjas de fábrica” : Más de 300 activistas, campesinos, funcionarios electos y víctimas de cáncer reunidas este martes 27 de mayo en París contra el proyecto de ley que se llama SO “Duplomb”contrario a ellos con las expectativas de los agricultores y los ciudadanos.









“No, el mundo agrícola no está unido para apoyar esta propuesta”dijo Stéphane Galais, portavoz de la Confécration Paysanne, la tercera unión agrícola francesa, que defiende una “Real” Transición agroecológica.





Denunciando un “Trumpización” de vida política, galais Stéphane, criador de ganado en Brittany, condena “Un paso contundente de los lobbies de la agroindustración, apoyado por la connivencia FNSA-Gobierno” con una ley de la cual “Los campesinos serán los primeros en sufrir”.





Movimiento de rechazo





El lunes, el FNSEA, un sindicato líder que perdió su mayoría absoluta por primera vez en enero en las elecciones profesionales, había reunido una docena de tractores y unos 200 agricultores frente a la Asamblea Nacional para apoyar el texto y pedir “Medios de producción” (Agua y pesticidas).





El proyecto de ley dirigido a “Elevar limitaciones al ejercicio de la profesión del agricultor”transportado por el senador LR Laurent Duplomb, proporciona en particular reintroducir la acetamipride, pesticida de la familia neonicotinoide, para elevar los umbrales de autorización ambiental para las granjas intensivas y para facilitar la construcción de la infraestructura de almacenamiento de agua.









Antes de examinarlo, los diputados votaron el lunes una moción de rechazo presentada por el rapporador del texto, una maniobra del bloque central para superar el ” muro “ de enmiendas ambientales y rebeldes.





“No hubo obstrucción”defendió al Secretario Nacional de Ecologistas Marinos Tondelier a AFP, “Hubo 40 enmiendas por parlamentario verde, que es la menor de las cosas cuando (…) están escribiendo en la ley las razones de nuestros futuros cánceres”.





El texto fue remitido a una comisión conjunta (7 senadores, 7 diputados) que se reunirán a puerta cerrada y cuyos ambientalistas ni siquiera seguramente serán parte. Su líder denuncia un “Escándalo” Salud, ambiental y democrática.





“Pesticidas matan”





El colectivo Nourrir, que reúne docenas de ONG (Greenpeace, WWF, Future Generations, etc.), deploró “Grandes dificultades” Para obtener la autorización prefectural para reunirse el martes en París en el Esplanade des Invalides “A pesar de que el FNSEA ayer (lunes, nota del editor) estaba frente a la asamblea”fue indignado arenoso olivar calvo de Greenpeace.









Llamó a los veinte funcionarios electos presentes, especialmente ambientalistas y rebeldes – Jean -luc Mélenchon en mente, pero también Pascal LeCamp, un módem elegido que votó en contra de la moción de rechazo, a un “No compromisos” seguro “La totalidad de esta ley problemática y retrógrada, símbolo para luchar”.





Las ONG invitadas a expresar investigadores, agricultores pero también personas con cáncer. La Federación de Agricultores Orgánicos ha destacado su “Productividad”sin usar pesticidas, mientras que la Unión Nacional de Apicultura Francesa ha elogiado el “Servicios de polinización” Hecho por las abejas, amenazados por la reintroducción de neonicotinoides, cuyos efectos nocivos sobre el medio ambiente y la biodiversidad son demostrados por numerosos estudios.





El trabajo científico es menos numeroso en cuanto a los efectos en la salud humana, pero subraya la existencia de riesgos potenciales que deberían ser documentados. Representantes de asociaciones de combate contra el cáncer o empleados agrícolas expuestos a la contaminación de la vía clordada, pesticida utilizada durante veinte años en Antilles, habló para denunciar “Lobbies agroquímicos”.





Finalmente, varios colectivos y ONG llegaron a denunciar las medidas para facilitar la obtención de una autorización ambiental y simplificar la investigación pública de las granjas intensivas. Subrayan el “Contaminación invisible” edificio en edificio, que “No vea” (emisiones de amoníaco, contaminación de los ríos circundantes, algas verdes), así como la ” sufrimiento “ Animales criados en jaula para cerdos o sin ver la luz del día para aves de corral.





Acompañado de un puñado de diputados, representantes sindicales y activistas finalmente trajeron sus señales “No nutrir no destruir”, “Pesticidas matan” Y “Ira del cáncer” Frente a la asamblea para una foto simbólica, al final del rally.