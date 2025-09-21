Legislativa parcial en París: el ex primer ministro Michel Barnier es una parte favorita de la socialista Frédérique Bredin

Publicado el 21 de septiembre de 2025 a las 8:36 am Lectura: 2 min.







Los parisinos del Segundo Distrito, Bastion of the Right, se llaman este domingo 21 de septiembre para elegir a su nuevo diputado, en la primera ronda de una legislativa parcial que se opone al ex primer ministro LR Michel Barnier, dada al socialista Frédérica Bredin.





Si es elegido, el ex ministro efímero de Emmanuel Macron, de 74 años, será el único diputado de LR en la capital donde desde 2022 se han compartido las 18 distritos electorales entre la izquierda y los macronistas. Su principal oponente entre los 17 candidatos en la carrera: el socialista Frédérique Bredin, de 68 años, ex ministro de deportes de François Mitterrand, el único candidato a la izquierda.





El resultado de la elección, causado por la invalidación por el Consejo Constitucional de la elección del Adjunto Macronista Jean Laussucq, hizo bastantes dudas en esta conducción de alrededor de 100,000 habitantes a horcajadas sobre los arreglos quinto, 6 y séptimo, considerados imperdibles por la derecha.









Solo suspenso: la tenencia o no de una segunda ronda, en particular en vista del riesgo de alta abstención, la votación que requiere que al menos una cuarta parte de los votantes registrados vayan a las encuestas para que un candidato pueda prevalecer en la primera ronda. “El verdadero problema que tenemos es que nadie sabe que votamos el domingo”reconocida Valérie Pécresse, presidenta de LR de la región Ile-de-France.





“Todos están ahora en su lugar”





Michel Barnier ha sido libre en su campamento desde la retirada de Rachida Dati, quien había amenazado al comienzo del verano de aparecer frente a él, sospechando de tener ambiciones municipales. El alcalde del séptimo distrito finalmente lanzó la toalla por su entronización por parte de los republicanos para el Ayuntamiento de París, evitando un duelo fratricida.





“Todos están ahora en su lugar”subrayó al ex jefe de gobierno, derrocado en diciembre después de solo tres meses en Matignon, quien apareció con el Ministro de Cultura que renunció durante su campaña Lightning.





“Seré un diputado exigente y leal para el nuevo gobierno”prometió al ex ministro de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, varias veces diputado de Savoy, el viernes durante su última reunión de campaña.













“Barnier se vendió por un plato de lentejas”





Frédérique Bredin espera poner a Michel Barnier en un tanque en la segunda ronda (programado para el 28 de septiembre), en términos de los resultados de las elecciones legislativas de 2024: el Socialista Marine Rosset, su diputado, había creado la sorpresa cuando llegó a la cima de la primera ronda, bajo la bandera del nuevo Frente Popular.





El ex alcalde de Fécamp, que ve a su oponente el “Símbolo del fracaso del gobierno”también piensa que “Maniobras” Desde la derecha este verano repelirá parte del electorado del centro a la derecha.





“Barnier se vendió por un plato de lentejas, renunció a sus valores para servir como un paso DATI”rompió al candidato de PS en el ayuntamiento del París Emmanuel Grégoire.





El campamento opuesto insiste en que Frédérique Bredin es “El candidato de LFI”el rebelde no haber presentado a un candidato.













Al llegar a apoyar a Michel Barnier en su reunión el viernes, el jefe del LR Bruno Retailleau, Ministro del Interior de renuncia, dio la bienvenida a un “Retorno de la división derecha-izquierda”. A la derecha del espectro político, el candidato LR se enfrentará a Thierry Mariani (RN) y Hilaire Bouyé (Reconquest).