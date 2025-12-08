Dimisión del influyente jefe de gabinete de Zelensky, búsquedas anticorrupción… Lo que sabemos





El presidente Volodymyr Zelensky destituyó este viernes 28 de noviembre a su jefe de gabinete, Andriy Yermak, considerado su mano derecha y uno de los hombres más influyentes de Ucrania, tras el registro de su domicilio por parte de investigadores de la agencia anticorrupción.





Esta dimisión, que amenaza con desestabilizar la presidencia, llega en un momento muy difícil para Ucrania, cuando sus soldados luchan en el frente y negocia con Estados Unidos un plan destinado a poner fin a cuatro años de guerra con Rusia.





• Dimisión del influyente jefe de gabinete de Zelensky





Andriy Yermak, de 54 años, fue el jefe de la delegación ucraniana para estas conversaciones y uno de los miembros más importantes del equipo del presidente Zelensky. Su dimisión se produce dos semanas después de la revelación de un importante escándalo de corrupción en el sector energético, ya dañado por los bombardeos rusos.









“El jefe del Gabinete, Andriy Yermak, presentó su dimisión”anunció Volodymyr Zelensky en su mensaje diario a la población difundido en las redes sociales, agradeciéndole por haber “siempre representó la posición de Ucrania” Y “siempre adoptó una postura patriótica”. Dijo que se reuniría el sábado con las personas que probablemente reemplazarían a Andriy Yermak al frente de la presidencia. Un decreto de Volodymyr Zelensky validó inmediatamente su dimisión.





El presidente llamó a los ucranianos a “no perder (su) unidad”mientras muchas voces cuestionan desde hace cuatro años la creciente influencia de Andriy Yermak sobre el presidente, descrito por algunos como“hipnótico”y sobre su control del acceso a Volodymyr Zelensky.





• Búsquedas vinculadas a uno de los peores escándalos de corrupción, según la oposición





Por la mañana, la agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) y la fiscalía especializada (SAP) llevaron a cabo registros en el domicilio de Andriy Yermak, sin especificar el motivo. Designado presidente en 2020, dos años antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, el interesado confirmó estas búsquedas y aseguró la cooperación. “completamente” con los investigadores.





Estas búsquedas están relacionadas, según diputados de la oposición, con uno de los peores escándalos de corrupción de la presidencia de Zelensky, que provocó la destitución de dos ministros y varias detenciones a principios de noviembre.









NABU luego descubrió un “sistema criminal”orquestado según los investigadores por un allegado al presidente, que permitió malversar alrededor de 86 millones de euros en el sector energético. Acorralado por estas revelaciones, Volodymyr Zelensky introdujo sanciones contra el presunto organizador, Timur Minditch, su antiguo socio comercial y considerado su amigo íntimo.





Según un diputado de la oposición, en las grabaciones de las conversaciones entre los sospechosos se menciona indirectamente a Andriy Yermak como quien ordena ejercer presión sobre las estructuras anticorrupción. Aparecería allí bajo el seudónimo“Alí Babá”que utiliza las primeras letras de su nombre y apellido, Andriy Borysovych.





• “Esta situación debilita” la posición ucraniana





Andriy Yermak, ex productor de cine y abogado especializado en propiedad intelectual, había trabajado con el presidente Zelensky cuando éste era un comediante muy popular. Fue considerado el segundo hombre más influyente del país, después de Volodymyr Zelensky. Desde el inicio de la invasión rusa hace casi cuatro años, ha dirigido varias sesiones de negociación con los estadounidenses en Washington y el fin de semana pasado en Ginebra.













• Zelensky bajo la “hipnosis” de Yermak





La influencia de Andriy Yermak sobre Volodymyr Zelensky ha sido un tema muy debatido en Ucrania desde el comienzo de la guerra y que ha planteado dudas incluso dentro del equipo presidencial. Los críticos acusan al jefe de gabinete de concentrar demasiado poder, tomar la dirección de facto de la política exterior del país y controlar el acceso al presidente.









A veces apodado “vicepresidente”Andriy Yermak acompaña a Volodymyr Zelensky en casi todos los eventos oficiales. Según los medios de comunicación, en el búnker subterráneo presidencial las camas de los dos hombres están incluso una al lado de la otra, lo que ha provocado muchas bromas en las redes sociales. También pasan tiempo libre juntos practicando deportes o viendo películas.