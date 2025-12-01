¿Hacia un compromiso sobre el presupuesto de la Seguridad Social? Qué recordar del encuentro entre Lecornu y los socialistas





Los socialistas, interlocutores clave del presidente del Gobierno en las discusiones sobre los presupuestos, aseguraron este lunes 1 de diciembre que se estaban acercando a un compromiso en materia de Seguridad Social que volverá a la Asamblea a partir del martes.





En la reunión participaron varios ministros: Roland Lescure (Economía), Amélie de Montchalin (Cuentas públicas), Jean-Pierre Farandou (Trabajo), Stéphanie Rist (Salud) y Laurent Panifous (Relaciones con el Parlamento).





• “Estamos avanzando” hacia un “compromiso”, dice Faure





El primer secretario del PS, Olivier Faure, acompañado de los líderes de los diputados Boris Vallaud y de los senadores Patrick Kanner, así como de varios otros cargos electos, salió con un tono positivo tras una hora y media de entrevista con Sébastien Lecornu este lunes al mediodía.









“Podemos decir que estamos avanzando, que estamos en un camino que puede conducir a un compromiso” incluso si “Aún no hemos llegado a ese punto”afirmó Olivier Faure, el único que habló al final de la reunión. “Juzgaremos en función de lo que finalmente se nos presente”.





• El PS fija sus condiciones





Además de la suspensión de la reforma de las pensiones, suprimida por el Senado pero muy esperada, los socialistas querían este lunes que las prestaciones sociales y las pensiones de jubilación “no te congeles” y que la duplicación de los deducibles médicos “no aplicarse”especificó Olivier Faure.





La negociación es “duro”. “Queremos al mismo tiempo salvar la Seguridad Social y conseguir que salvarla no pase por medidas de ahorro para los más modestos”resumió el líder del PS.





•…y raya el “bloque central”





Los dirigentes del PS también llegaron con un mensaje político respecto al “bloque central” –los grupos que apoyan al gobierno–, del que Boris Vallaud subrayó la “gran dispersión”. “La responsabilidad debe ser de todos los bandos. No puede ser prerrogativa exclusiva de los socialistas”subrayó Olivier Faure.









De hecho, LR muestra poco entusiasmo por apoyar el texto: “Mientras te hablo (…) Tengo muchas ganas de no votar por este presupuesto de la Seguridad Social”declaró el ponente general del Presupuesto del Estado, Philippe Juvin. Si el gobierno está decidido a obtener una votación sobre el presupuesto, la pequeña música del 49,3 se vuelve cada vez más insistente, tanto en el PS como en LR. Pero no se habló de ello durante el intercambio entre el primer ministro y los socialistas.





• Lecornu se encuentra con las otras fuerzas de la Asamblea





El Primer Ministro habló inmediatamente después con funcionarios del Partido Comunista. Se reunirá con representantes de los ecologistas el martes y con los de la Agrupación Nacional (RN) el miércoles a las 17.00 horas, después de haber visto a Liot y a los republicanos la semana pasada.





Esta semana también se reunirá con varias organizaciones patronales y sindicales (Medef, CFDT, FO), así como con parlamentarios de defensa y energía; temas que pretende someter al debate y votación del Parlamento, para facilitar la adhesión a este texto presupuestario.









Mientras los empresarios están preocupados por el giro de los presupuestos, Sébastien Lecornu les escribió para intentar tranquilizarlos y advertirles que el “peligro real para el país” sería “falta de presupuesto”.





• Una votación sobre la parte “ingresos” prevista para el 9 de diciembre





El proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social vuelve a la Asamblea en la versión transmitida por el Senado, muy distinta a la de los diputados, ya que los senadores rechazaron la suspensión de la reforma de las pensiones, principal condición puesta por los socialistas para no censurar al Gobierno. El Senado también descartó la subida del CSG sobre las rentas de capital, una vía de ingresos arrebatada por los diputados socialistas.





El sábado, la comisión de Asuntos Sociales rechazó el proyecto de presupuesto, con el voto en contra de LR y la abstención del PS. “Estamos bastante lejos de un acuerdo”coincidió el presidente de la comisión, Frédéric Valletoux, cuyo grupo Horizontes debería dudar durante la sesión entre el voto en contra y la abstención. La votación de la comisión no prejuzga necesariamente el futuro, pero demuestra la estrechez del camino, con un PS cauteloso y sobre todo una “base común” cada vez más tímido.









Se espera una primera votación sobre la parte “ingresos” esta semana y la votación sobre todo el texto el 9 de diciembre. Si bien todo indica que LFI y la alianza RN-UDR votarán en contra, para que este presupuesto sea adoptado sería necesario que los grupos de la coalición gubernamental lo aprueben y que al menos el PS y los ecologistas se abstengan. O que el PS vote a favor, mientras que los ecologistas parecen cada vez más tentados a votar en contra.