Una semana de regreso de alto rendimiento para Bayrou





En la cubierta este verano, François Bayrou se ha expandido para convencer la necesidad de su plan presupuestario a 43.8 mil millones de euros en ahorros, en un ejercicio de persuasión de la opinión, para reforzar los videos y podcasts de YouTube. Pero, con un día de bloqueo del país programado para el 10 de septiembre y la amenaza de censura por la izquierda y el concentrador nacional, el año escolar político del primer ministro promete estar en alto riesgo.









Para este regreso, François Bayrou celebrará una conferencia de prensa el lunes 25 de agosto a las 4 p.m., cuatro días después de ser recibido por Emmanuel Macron en el Fort de Brégançon (VAR) el jueves por la noche. Esta es una nueva etapa en su negocio de persuasión de los méritos de su plan presupuestario, anunciado el 15 de julio, que incluye en particular un “año blanco” fiscal y la abolición de dos vacaciones.





Las promesas de censura al comienzo del año escolar van bien. “No es posible que se aplique esta política cruel. Es por eso que tengo casi certeza de que se votará la moción de censura (…) De septiembre »dijo el sábado en TF1, Jean-Luc Mélenchon desde las universidades de verano de los rebeldes en Châteauneuf-sur-Isère (Drôme). “El gobierno debe regresar por falta de lo que será censurado”agregó el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure.









Lo desconocido del 10 de septiembre





Más allá de la censura, el movimiento del 10 de septiembre está creciendo, hasta el punto de sopesar la semana de François Bayrou. El Jefe de Gobierno es, por ejemplo, el martes que se espera en el evento CFDT Back -To -School. Al mismo tiempo, el CGT, se reunió hasta el miércoles, otorgará la posición oficial del sindicato sobre el bloqueo del 10 de septiembre, mientras que varias de sus departamentales y federaciones ya han decidido apoyar el movimiento.













“Todos tienen derecho a protestar, pero no creo que, frente a tal crisis, la respuesta de los franceses puede ser bloquear al país”dijo François Bayrou en respuesta a las llamadas del 10 de septiembre, en “La Tribune el domingo”. “El país está frente a grandes riesgos, bueno, ¡lo bloquearemos!” ¿Cómo defender esto? »»se preguntó en el “parisino” el sábado. El primer ministro finalmente debería ir a la feria Châlons-en-Champagne (Marne) el viernes.





Otros sitios de alto riesgo





El gobierno tiene, además, otros proyectos que el presupuesto, algunos de los cuales tienen altos riesgos, como el Proyecto de Autonomía Corsicana, al que se opone el Ministro del Interior y el nuevo jefe de los republicanos, Bruno Retailleau. El Ministro del Extranjero, Manuel Valls, también intenta mantener vivo el acuerdo bougal sobre el futuro institucional de Nueva Caledonia, rechazado por los separatistas de los Flnks.





El gobierno también tiene la intención de presentar una nueva reforma de seguros de desempleo, que ya despierta la oposición de los sindicatos. También debe publicar pronto el decreto sobre programación de energía múltiple. Y François Bayrou se resuelve llevar a cabo algunas peleas históricas como proporcionales a las elecciones legislativas o el “Banco de Democracia” Para financiar partidos políticos.