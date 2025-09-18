Denunciado por un miembro de la familia, mensajes antifascistas ... lo que sabemos sobre el arresto del presunto asesino de Charlie Kirk

Publicado el 12 de septiembre de 2025 a las 4:22 p.m.

El presunto asesino del influyente conservador Charlie Kirk fue arrestado este viernes 12 de septiembre. La información, anunciada inicialmente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con el canal de televisión de Fox News, fue confirmada al final de la tarde por el gobernador de Utah.









¿Cómo fue arrestado?





El sospechoso fue arrestado en Washington en Utah a las 4 am hora local este viernes, 33 horas después del asesinato.









“Un miembro de la familia” De Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien luego informó a las autoridades que “Robinson les había confesado o insinuó su participación” en el asesinato.





¿Qué sabemos sobre el presunto asesino?





Tyler Robinson, de 22 años, había vivido durante mucho tiempo con su familia en el condado de Washington, en Utah.





Otro miembro de la familia testificó que "Robinson se había vuelto más politizado en los últimos años", agregó el gobernador. Informó una conversación reciente con un padre en la que Tyler Robinson había mencionado la próxima llegada de Charlie Kirk en Utah para un debate público en un campus universitario y compartió su hostilidad con su persona y sus opiniones.











En la munición descubierta en la escena del asesinato, la policía encontró mensajes como ” ¡Eh fascista! ¡Atrapa eso! »»o el nombre de la famosa canción antifascista “Bella Ciao”.





¿Cuáles son las reacciones?





"Lo tenemos" Dijo Spencer Cox en su conferencia de prensa sobre Tyler Robinson, un hombre identificado como el presunto asesino de Charlie Kirk.









Según la información del "Washington Post", el director del FBI Kash Patel calificó el arresto como "histórico" Y agregó que "Esto es lo que sucede cuando dejas que los oficiales de policía correctos hagan su trabajo".









Donald Trump, que planea asistir a su funeral, desde el día del drama cuestionó la responsabilidad del “Radical izquierda” Antes de pedir restricción. Trump recordó que Utah aplicó la pena de muerte y dijo que se requería en el caso del asesinato de Charlie Kirk.