El jefe de Nestlé se despidió después de una relación romántica no declarada “con un subordinado directo”

El gigante suizo Agrifood Nestlé anunció este lunes 1jerga Septiembre, el despido con efecto inmediato de su director general Laurent Freixe, debido a “Relación romántica no corporada con un subordinado directo”.





“Fue una decisión necesaria. Los valores de Nestlé y el buen gobierno constituyen los fundamentos sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent por sus años de servicio”dijo el presidente de la junta directiva Paul Bulcke en un comunicado.





El francés Laurent Freixe había sido nombrado Director Gerente en septiembre de 2024 del propietario de este grupo de más de 2,000 marcas, incluidas las vainas de café Nespresso o las barras de chocolate kit-kat.









La compañía dijo que el despido de su gerente siguió una investigación que destacó esto “Relación romántica no corporada”que constituye “Una ofensa en el código de conducta profesional de Nestlé”.





“De acuerdo con las buenas prácticas de gobierno corporativo, la junta directiva ordenó que se realice una encuesta, supervisada por Paul Bulcke (…) Y Pablo Isla, director independiente principal, con el apoyo de asesores legales externos independientes ”.agregue la empresa.





Reemplazado por el ex jefe de Nespresso





En este mismo comunicado de prensa, Paul Bulcke anunció el reemplazo del líder francés por Philipp Navratil, ex jefe de Nespresso, quien se unió a la gerencia general del grupo en enero de 2025.





A finales de julio, el gigante suizo había mantenido sus pronósticos para 2025 a pesar de las incertidumbres macroeconómicas, entre el entorno deflacionario en China que ralentizó sus ventas en la primera mitad y un clima de consumo frágil en el continente estadounidense.









También anunció el lanzamiento de un examen estratégico de sus actividades de vitaminas y suplementos de alimentos, y agregó que progresó en la evaluación estratégica de sus aguas embotelladas, sacudidas por un escándalo en Francia y Suiza alrededor de los procesos de microfiltración prohibidos para las aguas minerales.





Para la primera mitad, Nestlé había reportado una caída del 10.3 % en la ganancia neta, 5 mil millones de francos suizos (5.400 millones de euros). Su facturación cayó un 1,8 % en comparación con el mismo período del año anterior, a 44,2 mil millones de francos, por debajo de los pronósticos.