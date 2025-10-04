Frente a la amenaza rusa, la UE quiere adquirir un “muro anti-drone”

Publicado el 26 de septiembre de 2025 a las 5:46 p.m.

Actualizado el 26 de septiembre de 2025 a las 6:46 p.m. Lectura: 2 min.







Un “muro” para protegerse, ahora considerado una “prioridad”, según el comisionado de defensa europea, Andrius Kubilius. Ante la amenaza rusa, esta es la idea de que la Unión Europea quiere defenderse para defenderse de las incursiones de los drones que se han multiplicado durante varias semanas.





Diez países de la UE, geográficamente cercanos a Rusia, han debatido las propuestas por primera vez este viernes 26 de septiembre, propuestas destinadas a erigir un “muro” de defensas anti-dronas para el bloque europeo, elaboran a toda prisa después de varias incursiones aéreas en Rusia.





El mes de septiembre estuvo marcado por una acentuación de la presión rusa dentro de la UE. Durante la noche del 9 al 10 de septiembre, 19 drones rusos fueron sacrificados en Polonia después de haber robado ilegalmente en el espacio aéreo polaco. Luego fue el turno de Rumania para ser probado por Moscú, con la descripción general de un dron el 13 de septiembre. Estonia también se vio afectada cuando tres aviones militares rusos robaron durante doce minutos en su espacio aéreo el 19 de septiembre. Y durante una semana, Dinamarca se ha sometido a incursiones de drones repetidos, forzando el cierre de varios de sus aeropuertos.









En respuesta a esta presión, el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló de la idea de un “Muro de drones” Europeo, como ” La base de una defensa creíble. »» Ella suplicó por un “Capacidad europea desarrollada, desplegada y mantenida conjuntamente, reactiva en tiempo real.» »





• ¿Qué forma podría tomar esta “pared”?





Los detalles sobre este “muro” siguen siendo muy vagos. Una idea ya mencionada a principios de septiembre por Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea.













“Estamos listos para compartir nuestra experiencia en la intercepción de los drones rusos con la UE, la OTAN y los países vecinos”aseguró este viernes Denys Chmygal, Ministro de Defensa ucraniano, quien participó en la reunión este viernes. Ucrania debe interceptar casi cientos de drones lanzados por Rusia en su territorio todas las noches. Es uno de los países europeos muy raros en hacer drones anti-cross, mucho más económicos que los misiles o los aviones de combate lanzados por la OTAN contra los drones rusos recientemente ingresados ​​en Polonia.





• ¿Qué países podrían verse afectados?





Los países que participaron en la discusión sobre el tema este viernes son todos los países que bordean Rusia, Bielorrusia o Ucrania, en el flanco oriental de Europa, Polonia, los tres países bálticos, Rumania, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Bulgaria y Ucrania, también invitados. Es muy probable que los países más interesados ​​en esta iniciativa.













• ¿Cuál es la posición de Francia?





Si Emmanuel Macron aún no ha mencionado la posición de Francia sobre este deseo de establecer un muro de defensa para contrarrestar a los drones rusos, ya ha declarado su apoyo en Dinamarca después de las múltiples incursiones en su cielo. Dijo que estaba listo para Francia “Contribuye a la seguridad del espacio aéreo danés”.





El presidente francés también apoyó a los países europeos que enfrentaron las incursiones de los drones rusos, en particular al movilizar a tres aviones explosivos cuando se violó el cielo polaco.





Los jefes de estado y el gobierno de la UE deben discutir esta idea de “muro anti-drone” el miércoles 1 de octubre durante una reunión informal en Copenhague.