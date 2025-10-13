El aeropuerto de Múnich cerrado temporalmente debido a vuelos con drones: lo que sabemos





El tráfico aéreo fue suspendido en el aeropuerto de Múnich la noche del jueves 2 al viernes 3 de octubre debido al vuelo de drones de origen desconocido, informó a la Agencia France-Presse un portavoz de la policía alemana, después de que varios países europeos informaran de intrusiones aéreas atribuidas a Rusia. Esto es lo que sabemos.





• Drones vistos cerca





El jueves, alrededor de las 21:30 horas, varias personas vieron drones en los alrededores del aeropuerto, explicó el portavoz de la policía. Las autoridades bávaras iniciaron sin éxito búsquedas para identificar las máquinas y a sus propietarios.









Luego se volvieron a ver drones, esta vez sobre el aeropuerto, lo que provocó el cierre de las pistas de despegue y aterrizaje alrededor de las 22:30 horas. A pesar de la intervención de helicópteros policiales, “no hay información disponible sobre el tipo y número de drones” ni su origen, precisa el portavoz.





• Varios vuelos cancelados o desviados





Según un comunicado de prensa del aeropuerto, por la tarde fueron cancelados 17 vuelos con salida desde Múnich, lo que afectó a casi 3.000 pasajeros el jueves por la noche.









Quince vuelos que debían llegar a Munich también fueron desviados a Stuttgart, Nuremberg, Viena y Frankfurt.





Diecinueve vuelos de Lufthansa fueron desviados o cancelados, incluidos tres vuelos de larga distancia debido al vuelo del dron, afirmó un portavoz de la compañía alemana, precisando que las operaciones se reanudaron el viernes por la mañana. Según el sitio web del aeropuerto, los vuelos despegaron nuevamente alrededor de las 5:50 a.m.









Durante la noche, los pasajeros varados en Munich, el segundo aeropuerto más grande de Alemania, recibieron camas plegables, mantas, bebidas y refrigerios, según el aeropuerto.





• Un aumento de incidentes





Este incidente se produjo en vísperas de la fiesta nacional alemana, este viernes 3 de octubre, y antes del último fin de semana del Oktoberfest, que acoge cada día a cientos de miles de personas en Múnich. El Oktoberfest de la ciudad bávara estuvo cerrado durante medio día el miércoles tras una amenaza de bomba y una tragedia familiar.





Alemania está en alerta por la amenaza de los drones, ya que varios países europeos han informado de incursiones en su espacio aéreo. A principios de septiembre, Polonia protestó contra la presencia de 19 drones en su espacio aéreo, culpando a Rusia. Unos días más tarde, tres cazas rusos entraron en el espacio aéreo de Estonia durante unos doce minutos, lo que provocó una fuerte respuesta de la OTAN.









El 22 de septiembre, un vuelo de un dron provocó el cierre del aeropuerto de Copenhague, y un funcionario de la policía danesa planteó la posibilidad de que hubieran despegado desde un barco. Unos días más tarde se realizaron nuevos vuelos sobre varios aeropuertos y una base militar en el reino escandinavo.





Hasta el momento se desconoce el origen de estos últimos sobrevuelos de drones, pero las autoridades danesas han señalado a Rusia. El viernes 26 de septiembre, en Alemania, un “enjambre” El dron fue avistado el viernes sobre el estado federado de Schleswig-Holstein. El gobierno alemán ha asegurado que quiere dar autorización a las fuerzas armadas para” cayó “ estas máquinas.





Estas recientes incursiones han puesto de relieve las deficiencias del arsenal de la Alianza Atlántica ante esta nueva amenaza. Esta semana, los líderes de la Unión Europea se reunieron en Copenhague para discutir estos crecientes ataques y discutir la construcción de un “muro anti-drones”.