Publicado el 28 de agosto de 2025 a las 2:50 p.m.

Actualizado el 28 de agosto de 2025 a las 3:02 p.m. Lectura: 1 min.







Los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) han calificado como “Crimen odioso”Jueves 28 de agosto, informes de información “Desapariciones forzadas” Los palestinos hambrientos que buscan alimentos en sitios de distribución administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF).









Los siete expertos independientes aseguraron en una declaración conjunta que recibió información según la cual varias personas, incluido un niño, habían desaparecido después de visitar los sitios de distribución de ayuda Rafah. El ejército israelí era, según información, “Directamente involucrado en la desaparición forzada de personas que buscan ayuda”agregaron. “Los informes de desapariciones forzadas dirigidas a civiles hambrientos que buscan ejercer su derecho fundamental a comer no solo son impactantes, sino equivalentes a la tortura”dijeron. “El uso de la comida como herramienta para llevar a cabo desapariciones dirigidas y masivas debe detenerse inmediatamente”según ellos.









“Punto de descanso”





La franja de Gaza, donde, según la ONU, una hambruna, ha alcanzado un “Punto de descanso”dijo el Jueves, Cindy McCain, después de una visita al sitio. “Conocí a niños que mueren de hambre recibiendo tratamiento por desnutrición grave, y vi fotos de ellos cuando estaban sanos. Son irreconocibles”dijo el jefe de esta agencia de la ONU con sede en Roma, citado en un comunicado de prensa. “La desesperación está en su apogeo y he sido testigo directo”ella agregó. Estas declaraciones se producen cuando Israel intensificó sus operaciones alrededor de la ciudad de Gaza el miércoles a pesar de la presión internacional de poner fin a su ofensiva, denunciando las acusaciones de la hambruna de la ONU como “Hecho desde cero”.









Cindy McCain fue a Deir al-Balah, donde visitó una clínica ahora viva de niños con desnutrición y conoció a madres inapropiadas que le contaron sobre su lucha diaria para sobrevivir. También fue a Khan Younès, al sur de la Franja de Gaza. “Debemos poder relanzar nuestra vasta red confiable de 200 puntos de distribución de alimentos a través de la franja de Gaza, cocinas y panaderías comunitariasdijo. Es urgente que las condiciones apropiadas estén en su lugar para que podamos ayudar a los más vulnerables y salvar vidas. »»