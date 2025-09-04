Garantías de seguridad previstas para Ucrania: lo que sabemos





Veintiséis países, esencialmente europeos, tienen “Comprometido” apoyar militarmente a Ucrania en “Sol, en el mar o en el aire” Como parte de un futuro alto, dijo Emmanuel Macron el jueves 4 de septiembre, pero Estados Unidos aún no ha finalizado su contribución considerada esencial por varios de ellos. Y su apuesta permanece condicionada en una parada muy hipotética de la lucha. Esto es lo que sabemos.





• El compromiso de 26 países





Veintiséis países tienen “Cometido formalmente” tiene “Disgima como fuerza de tranquilidad de las tropas en Ucrania o estar presente en el suelo, en el mar o en el aire”dijo el presidente francés durante una conferencia de prensa en París después de una cumbre de la coalición voluntaria que dirige con el primer ministro británico Keir Starmer.





Según estos planes, que se negó a dar detalles y especificar las contribuciones del país por país, “El día que se detiene el conflicto, se implementan garantías de seguridad”explicó, ya sea a través de un “Alto el fuego”A “Armisticio” o “Tratado de paz”. Entonces no es una pregunta “Hacer una guerra contra Rusia” Pero para disuadirlo para atacar a Ucrania nuevamente en el futuro.





• No hay tropas italianas en suelo ucraniano





Emmanuel Macron aseguró que Alemania, Italia y Polonia “Contribuyentes importantes” Entre los 26. Estos tres vehículos europeos de bienes pesados ​​habían emitido reservas sobre un compromiso, que vinculaban en particular a un “Red de seguridad” Robusto Washington.













• El apoyo estadounidense siempre es incierto





El apoyo estadounidense fue el tema de una videoconferencia con el presidente Donald Trump a raíz de la cumbre, en la que su emisario especial Steve Witkoff, presente en el Palacio Elysée, también en parte. No se hicieron anuncios a este respecto.





Donald Trump había prometido, durante una reunión con seis líderes europeos el 18 de agosto en Washington, Estados Unidos proporcionaría garantías de seguridad, sin especificar cuál. Este “Red de seguridad” Americano, o “Barrera” En inglés, podría tomar diferentes formas de información, apoyo logístico, comunicaciones: el presidente estadounidense, había excluido el envío de las tropas de los Estados Unidos de los Estados Unidos.









“Estamos contando con el” respaldo “de los Estados Unidos”repitió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante la misma conferencia de prensa.





Los líderes europeos han expresado al presidente de los Estados Unidos para “Su esperanza de que Estados Unidos contribuya sustancialmente”también se limitó a informar al portavoz del canciller alemán Friedrich Merz. Emmanuel Macron quería ser más optimista. Se aseguró de que el “Apoyo estadounidense” a estos “Garantías de seguridad” Porque Kyiv sería finalizado “En los próximos días” y que los estadounidenses tenían “Verano muy claro” en su participación. “No hay duda sobre este tema”él golpeó.





• Hacia nuevas sanciones contra Rusia





La reunión que tuvo lugar en Elysée, pero también por videoconferencia fue una oportunidad para que los europeos reafirmaran su deseo de hacer todo para empujar a Rusia a negociar. Al final del trabajo, Emmanuel Macron también aseguró que los europeos tomarían nuevas sanciones “En relación con los Estados Unidos” Si Moscú continuó rechazando la paz. Habló de un “Trabajo conjunto” Con Washington, también en relación con las medidas punitivas contra los países “Quien apoya” la economía rusa o ayudar a Rusia a “Da la vuelta a las sanciones” – “Y como tal, se ha mencionado a China”agregó sin más detalles. Pero los europeos han estado exigiendo estas sanciones estadounidenses durante meses, hasta ahora sin éxito.









Donald Trump, diciéndose a sí mismo “Muy decepcionado” por su contraparte rusa, había advertido el miércoles que él “Algo pasaría” Si Moscú no cumplió con sus expectativas de paz, dejando el suspenso. El presidente americano “Es muy infeliz de que el petróleo ruso sea comprado por Europa”también subrayó Volodymyr Zelensky el jueves, citando a Eslovaquia y Hungría.





• Rusia no aceptará ninguna “intervención extranjera”





Frente, Rusia ha golpeado que no aceptará ninguna “Intervención extranjera, sea cual sea la forma”el portavoz de su diplomacia, Maria Zakharova, califica las protecciones solicitadas por Kyiv como “Garantías de peligro para el continente europeo”.