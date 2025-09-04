El CNIL inflige grandes multas en Google y Shein por la legislación de incumplimiento de cookies

Publicado el 4 de septiembre de 2025 a las 5:00 p.m.

Actualizado el 4 de septiembre de 2025 a las 5:01 p.m. Lectura: 2 min.







La Autoridad de Protección de Privacidad en línea francesa, el CNIL, alcanzó los grupos estadounidenses estadounidenses y asiáticos el miércoles 3 de septiembre de dos multas colosales, de las cuales un récord, por incumplimiento de la legislación de cookies.









Estos trazadores, esenciales en el sector publicitario en línea e integrados en el modelo económico de muchas plataformas, han sido objeto de un control reforzado llevado a cabo por la autoridad francesa durante varios años.





Los dos grupos, cuyos servicios son utilizados por varias decenas de millones de franceses, han recibido las dos sanciones más importantes jamás pronunciadas por el CNIL, con la excepción de una multa de 150 millones de dirigidos a Google en 2022, ya sobre cookies.





Google, también sancionado por infracciones publicitarias, se le infligió una multa de 325 millones de euros. El grupo Shein tendrá que pagar un pago de 150 millones de euros.





Shein cree que la multa es “totalmente desproporcionada”













“Estamos estudiando el contenido de la decisión”reaccionó un portavoz de Google, argumentando que “Los usuarios siempre han tenido la posibilidad de controlar los anuncios que ven en nuestros productos” y que las actualizaciones se han realizado “Para responder a las preocupaciones del CNIL”.





Las dos compañías no lograron en sus obligaciones de recopilar el consentimiento gratuito e informado de los usuarios de Internet antes de recopilar cookies publicitarias. Debido a que estos dispositivos, que siguen la actividad en línea de los usuarios de Internet para llevar a cabo la orientación publicitaria, están estrictamente enmarcadas por la ley.





Las dos multas anunciadas en el registro del miércoles “En la estrategia de cumplimiento global iniciada por el CNIL durante más de 5 años en términos de trazadores, que se dirige a actores en sitios y servicios con alta asistencia”subrayó la Comisión Nacional de Protección de Datos (CNIL).





En el caso de Shein, la autoridad señala el “Carácter masivo” Datos en cuestión, con 12 millones de usuarios mensuales del sitio en Francia. El CNIL critica a la compañía la falta de consentimiento de los usuarios con respecto a ciertas cookies, pero también la falta de información de los usuarios de Internet, así como un mecanismo para retirar el consentimiento defectuoso.





Sin embargo, Shein ha cumplido con los requisitos de CNIL de los controles.





Google acusado de “negligencia” por el CNIL





Google está dirigido por tercera vez por una sanción del CNIL en términos de cookies. En uno de sus comunicados de prensa publicados el miércoles, la autoridad subraya el ” descuido “ del grupo, golpeado en 2020 por una multa de 100 millones de euros, luego en 2021 por un nuevo boleto de 150 millones de euros.





Pero el monto de la nueva sanción decidida contra el gigante estadounidense, sin embargo, menor que la multa de 525 millones de euros, también está justificada por el número de usuarios en cuestión y la pluralidad de las deficiencias.





La autoridad ha examinado así la implementación por parte de la empresa de un “Muro del tractor” (“Cookie de pared”) Al crear una cuenta de Google. Esta práctica, que condiciona el acceso de los usuarios de Internet a la aceptación de las cookies, no es ilegal en el caso de la empresa, juzgó el CNIL, pero está sujeto al consentimiento informado de los usuarios. Una condición no cumplida debido a la falta de información de los usuarios de Internet.





En paralelo, Google también está dirigido a haber insertado pancartas publicitarias entre las cartas de su correo de Gmail para ciertos usuarios que han optado por “Características inteligentes”. La práctica tocó 53 millones de franceses, especifica el CNIL.





Estos anuncios que “Constitir prospección directa” Según la jurisprudencia europea, debería haber sido objeto de consentimiento previo de los usuarios, que no fue el caso.





La multa impuesta se asoció con una orden judicial para poner fin a las deficiencias en seis meses. Más allá de eso, Google y su subsidiaria irlandesa tendrán que pagar multas de 100,000 euros por día.





Shein y Google tienen un período de cuatro meses para apelar la decisión de sanción a la justicia administrativa.